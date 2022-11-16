劉熾平料騰訊股東獲美團股份後會長期持有　公司現金流能支持發展

騰訊（0700）宣布向股東派發持有的美團（3690）B股為特別中期息，每持有10股騰訊可獲派發1股美團B股。即每持有1手騰訊，可獲10股美團B股。最終騰訊會向股東派發合共9.58億股美團B股。騰訊指出，基於美團周二（15日）收市價166.4元，該批股價總價值為1,594億元。美團今日收市報162.3元。



劉熾平料股東收到美團股份後會長期持有

在分析員會議上，管理層指出考慮作實物派發前，會視乎有關公司財務能力﹑在行業上地位，以及帶來理想的投資回報，又指出公司對美團的投資，其內部回報率達到30%。總裁劉熾平進一步指出，騰訊與美團的股東有不少重疊，包括擁有不少大型機構投資者。縱使有部份股東收到美團股份或會沽出，但相信有不少股東收到有關股份，會如其本人一樣作長期持有。

今次是騰訊第二次透過派發上市公司投資予股東作為特別息。被問及會否考慮向股東作出現金回饋，劉熾平先指出公司為一間增長中企業而非公用股，不希望向股東指出股息回報率目標。他又指出公司向股東派發股息後，剩餘的資金用於物色投資機會，並明言公司就向股東進行實物分派，會視乎不同個案作考慮。

劉熾平亦指出公司擁有的現金流，足以支持向股東的回饋及公司發展。

騰訊總裁劉熾平認為，未來公司可以再獲得新的遊戲版號。（資料圖片）

料日後在內地可獲新遊戲版號

在談及內地監管環境時，劉熾平指出內地監管模式仍會以支持行業健康發展為主，又指出在今年9月時公司已有新遊戲獲發版號，預期未來可獲得更多新版號。日後公司業務會與內地行業新環境保持一致，以推動明年實現增長。

劉熾平進一步指出，公司上季實施的降本增效措施有助穩定期內利潤表現，促使公司季內經調整淨利潤回復按年增長。

他亦表示自今年8月中以來，視頻號信息流廣告快速增長。今年第4季視頻號廣告收入有望超過10億元人民幣。

國際遊戲業務方面，管理層指出騰訊透過與育碧合作，可獲得更多AAA大作的手遊及PC遊戲的特許經營權，並在上季於國際市場推出《幻塔》及《VALORANT》。