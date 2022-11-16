騰訊再施派息式減持　向股東派發美團B股　專家﹕明日美團或瀉5%

騰訊（0700）再次以實物分派方式，將手上股權投資減持。今次被作為回饋股東的對象為美團（3690）B股。騰訊於季度業績內指出，股東每持有10股騰訊，可獲分派1股美團B股作特別中期股息。

騰訊表示會合共派發9.58億股美團B股予股東。以美團今日收市價162.3元計算，該批股份總值1,554.8億元。市場人士認為，受到騰訊派發股份予股東影響，明日（17日）美團股價或會出現5%或以上跌幅。



騰訊表示將分派所持有的大部份美團股份，指出有關投資已為公司創造了在戰略及財務上可觀回報。

據港交所權益披露，騰訊持有美團約10.54億股B股或19.74%。透過向股東派發股息作特別息後，騰訊對美團B股持股量將降至不足1億股。

美團將不再為騰訊聯營公司

權益披露又顯示，南非媒體公司Naspers透過Prosus持有騰訊26.92億股，騰訊董事長及首席執行官馬化騰，則持有8.04億股騰訊股份。若以前述派發比例，理論上Naspers旗下Prosus及馬化騰分別可獲分派2.692億股及8,040萬股美團B股。

騰訊又指出，在宣派實物美團股份及董事會代表辭任後，美團將不再作為公司聯營公司列賬。公司於美國的投資被指定為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產，相應產生的收益將於今年第4季確認。

繼去年12月底聖誕前夕，宣布派發京東（9618）股份作特別息後，騰訊再次以此方式回饋股東。除了美團外，在權益披露內亦顯示騰訊持有不少本港上市公司權益。當中包括嗶哩嗶哩（9626）﹑貝殼（2423）﹑快手（1024）及微盟（2013）等。

翻查騰訊中期報告，指出截至今年6月底公司投資組合為6,796.08億元人民幣，當中包括於聯營公司及合營公司的投資（採用權益法計量），及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產（包括持有待分配資產）。公司又指出截至今年6月底，於上市投資公司權益公允價值為6,019.2億元人民幣。

伍禮賢料美團股價短期內處下跌勢頭

對於騰訊再度向股東派發手上投資作為股息。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，意味著騰訊有意逐步減持手頭上的上市公司股份，早前亦曾減持京東，但相信不會過於頻繁，因為太快縮小公司版圖，對發展亦有影響。

被問及對美團的影響，伍禮賢指出，早前遭騰訊減持的京東股價出現下跌，美團亦不會例外，明日股價至少跌5%，短期內將處於下跌勢頭。至於騰訊是次業績相當亮麗，原本可以支撐股價，不過現時受減持的動作拖累，或會波動。