暴雪網易續約不成　內媒引消息：暴雪條件苛刻　網易變相「白做」

暴雪娛樂公司宣布，由於與網易（9999）的現行許可協議將於2023年1月23日到期，雙方將停止合作。據內地媒體引述消息人士指，由於暴雪對續約提出天價條件，條款讓網易不能接受，故雙方最終拉倒續約事宜。



內媒引述接近網易的知情人士指，暴雪娛樂對續約提出了天價條件，部分條款甚至可以以「噁心」來形容。

該人士指，暴雪提出新合約分成較2019-2022合約期50%以上營收和淨利潤進一步提高，且暴雪遊戲定價將採取全球同步策略，而此前國服定價較全球其他地區普遍低約20%。

此外，暴雪還要求網易按照《暗黑破壞神：不朽》模式，研發暴雪其他IP手游全球發行，但網易只享有中國區市場營收分成。同時，暴雪還要求網易繳納巨額保證金或預付費用來擔保第2條的完成，否則將被「處罰」。

知情人士坦言，若該續約條件屬實，暴雪無異於在要求網易「白做」。

由於暴雪娛樂與網易的現行許可協議將於2023年1月23日到期，雙方將停止合作暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務，包括魔獸世界、爐石傳說、魔獸爭霸III：重製版、守望先鋒、星際爭霸系列、暗黑破壞神III和風暴英雄。