阿里上季Non-GAAP淨利潤338億元人民幣　加碼150億美元回購

阿里巴巴（9988）公布截至今年9月底止現財政年度第2季業績，非公認會計準則淨利潤為338.2億元（人民幣‧下同），按年增加19%。

公司亦宣布額外增加150億美元回購股份，回購計劃有效期將延至2025年3月底前。



上季收入按年增3%

阿里指出期內收入為2,071.16億元，按年增長3%，經營利潤為251.37億元，按年增長68%，經調整EBITA按年增長29%至361.64億元。

期內公司歸屬普通股股東淨虧損為205.61億元，去年同期賺53.67億元。

公司又表示，經營活動產生的現金流量淨額為471.12億元，按年增加31%，自由現金流為357.09億元，按年增加61%。

中國商業業務錄412.8億元經營利潤

公司亦表示，期內中國商業業務收入為1,354.31億元，經營利潤為412.83億元，國際商業收入為157.47億元，經營虧損為16.52億元，本地生活服務收入為130.73億元，經營虧損為57.02億元。菜鳥收入為133.67億元，經營虧損6.61億元，雲業務收入207.57億元，經營虧損14.42億元，數字媒體及娛樂業務收入為83.92億元，經營虧損為6.97億元。創新業務及其他收入為4.09億元，經營虧損為25.21億元。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇說：「儘管面臨宏觀環境的持續挑戰，上季度中，我們仍取得穩健業績，印證了我們充滿韌性的商業模式和獨特的客戶價值定位。全球形勢的種種不確定性，反而讓我們更堅定專注於能力建設，致力於為客戶和自身發展帶來可持續且高質量的長遠增長。過去23 年，阿里巴巴的發展得益於股東的信任，我們希望通過持續夯實阿里巴巴面向未來發展的基石，來回饋股東。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說：「本季度我們在收入上再次表現良好，儘管新冠肺炎疫情反覆影響了國內消費需求，加之通脹加劇和匯率波動導致跨境電商業務放緩，季度收入仍同比增長 3%。通過持續全面提升整個公司的運營效率和成本優化，季度內實現經調整 EBITA同比增長 29%。基於強勁的淨現金和現金流，截至2022年11月16日，我們在現行 250億美元回購計劃下，已回購了約180 億美元的股份。此外，我們已獲董事會授權將股份回購計劃增加 150億美元，並將有效期延長至 2025財年底。」

阿里巴巴主席兼CEO張勇指出，過去23 年，阿里巴巴的發展得益於股東的信任（阿里足跡官網）

不能按今年內計劃完成在港主要上市

另一方面，阿里指出在過去數個月一直為在港作主要上市作準備，過程中密切關注並考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境。在正式完成轉換香港主要上市之前，仍需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂守則。

公司指出新的員工持股計劃會繼續與公司的長遠發展掛鈎並與長期股東的利益保持一致。考慮到上述情況，公司不會按原計劃在今年底完成主要上市。阿里指出會持續評估各種因素，適時向投資者提供更新。