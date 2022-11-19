世界盃開鑼　荷蘭迷沈大師怕燈中愛隊？　青姐最愛呢位英格蘭球星

卡塔爾世界盃2022將會在11月20日舉行，當中32支參賽球隊將爭奪「大力神盃」。《香港01》訪問一眾愛好足球運動的股評人，結果各大傳統勁旅都有支持。



「沈大師」 荷蘭忠粉 但睇好德國巴西

荷蘭球迷不但有「荷蘭叻」，「沈大師」沈振盈亦是荷蘭隊球迷，撐足超過40年。沈大師話，印象最深刻的一場世界盃賽事，是2010年荷蘭對西班牙的決賽賽事，「當屆荷蘭人腳為自『三劍俠』以來最強」。

不過，沈大師認為今屆荷蘭未必能奪冠，未知是否怕「燈中」愛隊！他反而看好德國及巴西，「論人腳最齊屬巴西，德國人腳亦算齊」，而從玄學角度看，由於今屆賽事在冬季舉行，或有利位於西北﹑屬水的國家。

沈大師原來已捧荷蘭40年。圖為荷蘭防線重心雲迪積克。（Getty Images）

陳政深德國資深球迷 岑智勇睇好三大球星有好表現

今屆同樣支持德國隊捧盃的還有陳政深，他是資深德國球迷，自言由「金色轟炸機」奇連士文（Jürgen Klinsmann）的年代開始支持德國隊。雖然陳政深認為，今屆德國不及當年碧根鮑華（Franz Beckenbauer）執教的西德，但忠粉繼續「盲撐」！

至於與「沈大師」一樣擅於風水玄學的岑智勇，同樣認為今屆世界盃有利位處西北的國家，料西歐國家可看高一線。而根據個人喜好，則傾向支持英格蘭及葡萄牙。

從玄學角度看，參考美斯（Lionel Messi）﹑C朗（Cristiano Ronaldo）﹑麥巴比（Kylian Mbappé）﹑哈利簡尼（Harry Kane）及尼馬（Neymar）等5位超級球星的出生日期來看，岑智勇認為美斯﹑C朗﹑哈利簡尼3人會有好表現。

黃國英看好的比利時中場迪布尼，實力毋庸置疑。（Getty Images）

黃國英貼一對決賽組合 看好迪布尼

黃國英「波齡」同樣高達40年，自1982年世界盃已有留意，當中印象最深刻是1994年16強賽事—羅馬尼亞對阿根廷，「赫傑（Hagi）好勁」，可惜最後羅馬尼亞於當屆賽事八強止步，敗於瑞典。

今年黃國英便看好一對決賽組合——阿根廷對比利時，勢上演美斯惡鬥迪布尼。講到最看好哪一位球員，他認為比利時隊長奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）或會成為本屆賽事最佳球員。

張智威與譚朗蔚皆是擁有球王美斯的阿根廷支持者。（美聯社）

「兒時回憶」世盃貼紙簿 力撐美斯最後一屆

張智威小學時期已經觀看世界盃，當時不僅與父親及弟弟一起看，與讀者一樣有世界盃的童年回憶。「當年7-11便利店有《俾你貼》貼紙銷售，買入一包包球員貼紙，並貼在一本圖冊上，期望可以盡快儲齊一隊球隊的貼紙。」

張智威小時候鍾情「森巴兵團」巴西，但今天更喜愛阿根廷。他的決賽組合心水是阿根廷對巴西，但傾向支持阿根廷奪冠，希望美斯在他的最後一年世界盃可捧起大力神盃。

美斯固然多支持者，譚朗蔚亦是「小花」的粉絲。雖然今屆阿根廷國家隊似乎較上屆少了阿古路（Sergio Agüero ）、希古恩（Gonzalo Higuaín）等球星，但譚朗蔚稱「不要問只要信」，更笑言「已經真金白銀支持」！

溫傑睇好法國衛冕 「麥總」射門勁

莫非無人支持上屆世界盃冠軍法國？溫傑便向溫多娜稱，今年睇好法國隊衛冕冠軍。他認真分析指，今屆法國身處D組，同組對手實力普通，起碼出線無難度。

他獨愛大巴黎皇牌球星麥巴比，皆因「麥總」射門能力強，溫傑更直言「就係鍾意佢夠球王」。

英格蘭中場球員占士麥迪臣，原來是青姐的愛將。（Getty Images）

青姐李城球迷 偏愛麥迪臣撐英格蘭

別以為觀賞世界盃是男士的專利，曾居於英國城市李斯特6年的「青姐」胡孟青，當然是看好英格蘭。一來住過英國，二來她最愛英格蘭球員、李斯特城中場占士麥迪臣（James Maddison），大讚他「每次出賽佢都交足功課，識入球又識助攻，超級遠射王！」

不過，麥迪臣在世界盃前最後一輪英超受傷，領隊羅渣士便表示傷勢無礙出戰世界盃，溫多娜與青姐都希望一眾球員健健康康完成今屆世界盃賽事，為大家踢場好波。