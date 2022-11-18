世界盃｜ZA Bank推睇波假　可「射波」一日或遲兩小時　只限一次

卡塔爾世界盃2022決賽周將於11月21日（香港時間）揭幕，球迷通宵觀賞球賽，最擔心翌日上班遲到。虛擬銀行ZA Bank深明不少員工「愛波深切」，推出兩大員工福利，全體員工如在世界盃期間觀看任何一場球賽，下一個上班日均可向上司申請休假；或向上司申請，在下一個上班日遲兩小時上班。ZA Bank指，福利只限申請一次。



增一天額外假期 睇波後下個上班日可向上司申請休假

虛擬銀行ZA Bank指，今屆世界盃主辦國卡塔爾時間比香港慢五小時，首輪分組賽最早的賽事要晚上9點才開始，三場球賽過後，隨時已天光，為讓員工安心通宵觀賞球賽，ZA Bank決定全體員工享有一天額外假期。

員工只要在11月21日至12月19日期間，觀看其中任何一場足球賽事，下一個上班日就可以向上司申請休假。

熱愛工作可選擇「揸正牌」遲到2小時

除一天額外假期，ZA Bank也推出「揸正牌」遲到的福利，員工只要在上述期間觀看任何一場足球賽事，也可向上司申請，並在獲得批准後，下一個上班日可遲兩小時上班。

ZA Bank 替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪。（資料圖片／區慶威攝）

吳忠豪：與其同事捱眼瞓 不如公司多行一步

ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪表示：「我實會拎射波假！」不過，他暫未透露會於何日「射波」。他續補充，今次是ZA Bank 成立以來第一次遇上這項足球盛事，認為與其要同事捱眼瞓捧愛隊，倒不如公司多行一步，由員工角度出發，為他們呈獻有趣福利，進一步提升歸屬感。

除員工福利，ZA Bank也在其手機應用程式推出遊戲「千萬獎賞在一盃」，按今屆賽事 32 強球隊設計主題球隊卡。每張卡背面隱藏一款隨機奬賞，包括現金、ZA Coin、商戶優惠券和 ZA Bank 優惠券等。成功集齊在32 個國家球隊卡，有機會獲得一套32張限量實體紀念版球隊卡，其中一人有機會贏得價值一萬元的ZA Coin。