升職加薪都留唔住　老細苦心變苦水　打工仔跳槽前須三思｜知薇

在私人會所的日料餐廳，與一班業界友人聚餐。朋友K眉頭緊鎖、悶悶不樂，眾人關心問其何故，原來團隊裏有人突然辭職跳槽。K兄人在江湖多年，此類情況理應是輕鬆平常，為何如此沈重，知薇不解。

細問之下，才知道K受到的打擊來自數個方面：是K引薦此人入職，傾力幫他將職務薪酬比舊工提升不少，竟然短短數月就突然辭職，且事前完全沒有嘗試溝通解決問題。K兄在圈內出名用心培養年輕人，將心比心得頗有誠意，這次竟在「陰溝裏翻船」，難怪平日素來斯文的他，一提起這事竟忍不住爆粗。

Pull Factors何在？據說新工職位吸引、多金多人——無甚懸念。Push Factors何在？K坦言此人任職期間，幾次因溝通不足產生誤會，勤力專業地做了許多材料、推前不少進度，卻與大老板的心意頗有偏差，累積到數周前被大力「照肺」了一次，估計心裏臉上都掛不住，內心憤怒和外界誘惑下就走上「劈炮」之路。

眾人感慨，這後生仔有些意氣用事，無視K培養他的苦心，實在可惜了。上市公司任財務總監的G，則認為僱傭關係就是純商業法律合約，若雙方的商業利益不平衡或不再，一方選擇解除僱傭關係，就是純商業法律行為，無需過多感慨和過度解讀。

K在處理情緒之餘，就專注於找原因和深度反思，看看自身和團隊有何不足，需要改善、改變甚至消除，以盡量避免類似情形再次出現。

知薇認為，一個優秀的管理者，和優秀的創業家差不多，只需專注做好三件事：找人、找錢、找方向——盡管具體意思略有不同。

1.找人：找來有能力、有饑餓感並且「臭味相投」的一群人，不停給與成長和閃耀的機會，給壓力也給動力，保持士氣高昂；

2.找錢：向上向內向外爭取資源和投入，團隊兵強馬壯、風生水起；

3.找方向：對趨勢、方向和戰略有敏感度和把握力，向上下左右尋求建立一致性，不停創造多贏而成事。

管理者若能平衡達成以上三點，就靜可微笑、夜可安眠，其余就聽天由命罷了。說白了，別人要蠢要尋死，幹卿何事。

而一個打工者，裸辭跳槽前務必三思。若僅因為工作忙、受委屈有情緒或只想經由換工漲薪酬，知薇建議不要冒然換工作，因為效果短暫且易backfire。相反，若發現自身發展受限(缺乏新挑戰機遇)、有更高更好的平台、有夢想去追求，或許是跳槽的好時機，因為是帶著長遠眼光需求長線發展。

正如作家舒儀說的：弱者總是在感覺最糟糕的時候辭職離開，寄希望於環境的改變能帶來點什麽；而強者，是在自己感覺最好的時候辭職離開，尋求更高更遠的天地。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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