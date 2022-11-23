許正宇﹕現階段不撤樓市辣招　與高峰相比負資產宗數仍處低水平

本港樓價持續下跌，更有地產代理預料樓價全年跌2成，籲政府撤辣。加上負資產個案數目增加，讓外界關注政府會否調整現行樓市措施。財經事務及庫務局局長許正宇今日（23日）出席立法會，回應議員提問時指出在目前環境下，不用調整住宅物業的需求管理措施，又指出繼續參考相關指標，適時採取合適措施回變市場變化。



近月樓市交投趨向淡靜

許正宇指出物業市場近月交投明顯趨淡，7至10月期間，每月住宅成交量回落至3,700宗，較上半年的每月交投量4,200宗為低。按揭貸款市場隨著樓價調整，負資產個案數目近期回升，負資產宗數由第2季的55宗增至上季末的553宗，惟與2003年沙士高峰期的10.57萬宗，或2008年金融危機期間的1.1萬宗相比，目前仍處於低水平。銀行整體按揭貸款組合的拖欠比率長時間處於接近零水平，因此現時銀行按揭業務涉及的風險水平仍屬可控。

許正宇亦有談及本港股市，指出金融市場踏入今年來相對波動，作為金融中心其股市同樣受外圍因素影響。上季投資環境繼續受多項主要因素主導，包括通脹急升﹑央行採取緊縮貨幣政策﹑地緣政治衝突等。季內環球股市大幅下跌，恒指累計跌幅達21.2%，股市總市值亦下跌21.1%至30.8萬億元。債市方面，主要國債收益率持續飆升，10年期國債收益率上季升至2010年以來最高水平的3.8厘。截至9月底，香港外匯儲備資產由上年底的4,969億美元降至4,192億美元。

此外就強積金表現問題，許正宇指出近期的投資市況亦比較波動。但整體而言，過去21年，強積金制度有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後亦多能回升。強積金制度作為長線儲蓄投資，計劃成員無須過分擔憂金融市場的短期波動。