星展推優惠﹕完成指定投資交易　港元及美元1星期定存利率達10厘

本港銀行紛紛推出高息以吸納存款，其中中小型銀行出手更為進取。星展推出投資產品聯乘1星期定期存款優惠，年利率高達10厘。



該行指出從即日（23日）起，經星展任何分行完成指定合資格投資交易，即可享有1星期港元及美元定期存戶特惠年利率，兩種貨幣1星期定期存款客戶均獲得10厘存款利率。

近期本地銀行高息吸存戰更趨白熱化。建行亞洲推出全新客戶定存優惠，存入100萬元港元新資金，3個月可享有5厘息優惠，以起存額100萬元計算，3個月即可穩賺1.25萬元。1年期更高達5.1厘。

建行亞洲3個月存款利率5厘

建行亞洲推出的定存迎新優惠，客戶存入100萬元新資金便晉升貴賓理財客戶，即可享有相關優惠。至於現有客戶定存方面，港元3個月、6個月及1年期，分別為4.05厘、4.35厘及4.45厘，起存額為10萬元。

目前市面上有4間銀行，1年期定存利率達5厘息或以上。除了富邦及建行亞洲外，還有創興銀行，三者起存額均高達100萬元。 華僑永亨的5厘定存優惠，起存雖僅為20萬元，但要取得該優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶