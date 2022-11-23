虛擬資產政策宣言｜財庫局陳浩濂︰須避免風險影響到傳統實體經濟

財經事務及庫務局10月底發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，加上月初爆發的全球第二大加密貨幣交易所 FTX 破產事件，不少人都希望在數碼資產界尋找新機遇。香港數碼資產學會特於昨日（22日）主辦以「危機下的機遇」為題的研討會。

研討會分為兩節，由財經事務及庫務局副局長陳浩濂作為主禮嘉賓。第一節「香港數碼資產政策方向和機遇」由學會主席及共同創辦人黃仰芳主持，連同立法會科技創新界邱達根議員、香港應用科技研究院金融科技有限公司主席李治緯及德勤數字資產香港領導合伙人呂志宏展開一場解讀政策未來走向的討論。第二節「FTX 危機的啟示」則由業界視角出發，邀請了學會共同創辦人兼石壁投資管理創辦人及投資總監區偉志、BC 科技執行董事與法規事務主管刁家駿及元睿資本董事總經理林俊傑分享行業洞察，並由學會幹事劉永耀主持。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，我們要充分利用創新技術帶來的潛力，亦要小心防範當中可能會造成的波動及蝕帳風險。﹙資料圖片﹚

陳浩濂︰避免風險影響到傳統實體經濟

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在研討會上表示，整個政策宣言志在令到整個虛擬資產行業可建構一個整全的監管框架，在積極鼓勵技術創新與應用的同時，確保相關的風險有適切的妥善管控。「我們要充分利用創新技術帶來的潛力，亦要小心防範當中可能會造成的波動及蝕帳風險，更加要避免這些風險影響到我們傳統的實體經濟，甚至主導實體經濟發展。」

就政策宣言的公佈，邱達根議員直言感到驚喜，續解釋因修訂無需再經立法會通過，現在只須等待證監會諮詢市場後便可落實，預計可在來年第一季度有下一步信息。因香港一直以來為全球資產管理的首選之地，政府亦明確表示虛擬資產的存在必要性，除去零售層面尚具有不確定性，很快可將迎來循序漸進的改變。因此，大眾可對虛擬資產在本港的整體發展抱有樂觀態度。

關於零售層面，李治緯提出可多關注性質近似於穩定幣的央行數碼貨幣（CBDC），或簡稱「數碼港元」。因特性上具有與法定貨幣對等的價值，若是對應一直與美元掛鉤的港元，CBDC 有望成為主流。

2021年5月11日，綽號「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried 在香港接受外媒訪問。（Lam Yik / Bloomberg / Getty Images / 視覺中國）

監管細節比起監管必要性 更值得討論

FTX 事件轟動全球的原因實不僅僅因為波及面廣，更源於 FTX 本身在香港以外持有多國牌照。此結果證明了發牌並不代表監管有效，刁家駿更指出監管不當的危害實大於不存在監管。

他表示，要發展虛擬資產須先重新審視金融市場基建，金融產品的良好設計有賴於基建的完善。要監管這些基建，著眼之處實不是區塊鏈有關技術，而是人為主導的流程。雖然香港現採取自主申報如資本短缺等財政狀況的方式，但因刻意隱瞞具有刑事責任，對於業界具有充分阻嚇力，因此市民可對本港監管力度抱有信心。展望未來，香港應就虛擬資產建構更為系統化的監管環境。

回顧過去，區偉志講解到傳統金融界的監管規則是經歷過歷史上不少的危機慢慢優化而演變出來的。數碼資產的行業監管只開展了三數年，步伐追不上業界發展，因此與 FTX 同類危機的發生實屬意料之中。這是個讓業界及政府反思現有制度的好機會，相信投資者也會提高對交易平台的監管要求。

區偉志指出，FTX 同類危機的發生實屬意料之中。﹙資料圖片﹚

業界倡由第三方審計進行儲備證明

就如何以科技協助監管，呂志宏提出由第三方審計進行的儲備證明（Proof of Reserve）可有效向用戶證明交易所是否有充足的儲備證實交易所顯示的存量，保證交易所有足夠資金供用戶提款。就第三方審計，在智能合約方面，區偉志則表示目前缺乏具公信力的第三方提供智能合約審計服務。可見，即使技術帶來新可能性，監管的重中之重仍是「人」。

「人」既是監管重點，亦是監管的保護對象。除了非持牌交易所能不受監管地在本港公開宣傳業務投放廣告，區偉志進一步解釋有部分託管機構以只適用於傳統金融的信托服務牌照蓄意引導用戶理解成該為持牌的加密貨幣信託人，是為以牌照作具誤導性的營銷手段，讓普通市民防不勝防。他續建議港府應立例監管此等危害市民權益的行為。

另一方面，林俊傑作為基金經理則提到希望港府可優化證監會發牌制度。因金融投資產品的分銷只能由持有香港證監會第一類牌照的經記-經銷商（broker-dealer）進行，發行更多的第一類牌照最終能有助推動虛擬資產相關產品的買賣。