陳茂波指設虛擬資產監管框架助管控風險　業界或遷回港發展

政府上月底發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，財政司司長陳茂波今日（13日）在網誌解釋，《宣言》旨在為虛擬資產行業建構整全的監管框架、積極鼓勵技術創新及應用、確保對風險有適切妥善的管控，強調要充份利用創新技術帶來的潛力，也要小心防範當中可能造成的波動和潛在風險，更要避免這些風險和影響傳導到實體經濟。

陳茂波稱，《宣言》得到虛擬資產業界的普遍認同和支持，收到很多正面回應，不少相關企業也積極考慮擴大在港的營運或將業務遷回本港發展。



（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，今年中起國際上相繼有加密貨幣崩盤或相關企業破產，上周有大型虛擬貨幣交易平台申請破產保護，市場形容為「加密貨幣寒冬」，也令業界更認定必須以具透明度的方式運作，加上妥善適切的監管和合規要求，特別是在企業管治、財務和營運披露，以及投資者和用户保障等方面，才有利於虛擬資產行業的長遠發展。他稱，《宣言》得到虛擬資產業界的普遍認同和支持，收到很多正面回應，不少相關企業也積極考慮擴大在港的營運或將業務遷回本港發展。

他指出，虛擬資產或數碼資產涉及不同的創新技術，包括「同質化代幣」（如比特幣或以太幣等虛擬貨幣）及「非同質化代幣」（即NFT），這個「代幣」能以獨一無二、不能被複制的數碼方式存在，當中區塊鏈技術的加密提供了信息安全、分布式記帳避免了交易記錄被篡改，也毋須中央登記的手續，提供高效、安全、透明、低成本的交易條件。他又指，一再有虛擬貨幣崩盤或相關交易平台申請破產保護，正正反映具透明度的營運及妥善適切的監管，才能讓這行業行穩致遠、持續發展。

政府上月底發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，財政司司長陳茂波解釋，旨在為虛擬資產行業建構整全的監管框架、積極鼓勵技術創新及應用、確保對風險有適切妥善的管控。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

《宣言》提出的試驗計劃，包括將新一批供機構投資者認購的綠色債券以代幣化方式發行，預計年底前推出，將成為全球首批代幣化的政府綠色債券。金管局亦正研究數碼港元，可作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「骨幹」和支柱，為推動更多創新提供所需的配套。此外，金管局已於較早前進行諮詢，探討如何規管用作支付用途的穩定幣，稍後會公布下一步的跟進工作。

陳茂波認為，在穩守安全、適切管控風險的前提下，擁抱創新必定能為經濟和產業發展帶來新力量，而其潛力的發揮和應用的創新，需要相關技術及整個生態圈發展，包括虛擬貨幣、虛擬資產交易所、元宇宙開發，及以「代幣化」方式進行證券發行、貿易金融等的創新應用。