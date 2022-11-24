香港國際生物科技展在即 官產學研投一體為企業「操刀」

香港國際生物科技展BIOHK2022將於本年12月14到17日期間舉辦，是香港生物科技界旗艦級展覽。該展覽得到香港社會各界支持，備受觸目。除100多名學者、投資界精英、律師等演講人以及40多個專題討論會外，BIOHK2022更設有琳琅滿目、各擅勝揚、百花齊放的科普攤位，均由國內外生物科技企業親自「操刀」，手把手向公眾傳授知識。BIOHK2022將會樹立香港生物科技的新的里程碑，给公眾上一門全新的通識課。希望透過提高市民對生物科技的興致和知識儲備，讓社會各界與香港這個國際創新科技中心一同作時代見證。

在BIOHK2022諸多攤位中，不乏最為專業的前沿生物科技企業,他們將負責向市民普及最新的生物科技。其中，AlpaLife積極從事羊駝、駱駝和鯊魚的單域抗體（Nanobodies）的研究，公眾還能一睹各類噬菌體展示技術。此外，還能見證華大智造如何通過即時、全景、全生命週期的生命數位化設備，實現精准醫療、精准健康。另外，公眾傾聽在科學、科技和商業戰略的交叉點上發揮所長的Health Advances進行介紹之餘，又能在依納康科技的攤位參觀大量安全、無痛、無創的身體檢測生物技術儀器。

此外，醫克生物的攤位也非常值得關注，作為擁有PD-1增強型的DNA疫苗平台和抗Δ42PD1 抗體的藥物平台，該企業專注於癌症、炎症相關性疾病和新發傳染病的免疫治療藥物的研究和開發。另有旨在推動分子診斷法前沿發展的Centre for Novostics以及重視遺傳學、可通過DNA甲基化檢測生理年齡的HKG Epitherapeutics Ltd.供市民了解自己的健康狀況。

假若市民依然覺得這些攤位所展示的生物科技產品背後的原理過於複雜，認為它們離自己的生活過於遙遠，不妨多關注那些與抗擊新冠疫情有直接關係的攤位。其中，相達生物科技就非常注重傳染性疾病的現場快速測試和癌症液態活檢樣本處理技術，而Alphahygienic更能提供婦科專業針對性護理產品。其餘攤位還有在基因組序列分析和智慧疫苗層面設計開發最先進技術的BethBio、從事醫療保健和生命科學領域的螢光納米分子研究和開發的HK-Dtech等，場內總會有適合你增廣見聞的攤位。

受新冠疫情妨礙，國際交流大受影響，全球性的大型國際展覽已被暫緩多年。而如今，中西專家們得以共聚BIOHK2022，充分對內、對外展現香港作為中西合璧的國際城市歡迎各類國際會議及展覽在此港舉辦、歡迎各種觀點和立場交鋒的開放立場。BIOHK2022已成功邀請了一眾外國生物科技企業擺攤，它們應得到香港市民更多的關注。舉例來說，參展的市民可了解作為國際權威的美國病理學家學會的具體事跡，也可現場聆聽D&D Electronic Co.,Ltd這個研發大量環境消毒技術的韓國領先製造商如何通過環境消毒技術保護用戶健康，亦會為大家提供支持其功效的環境監測、實驗數據。

尤重要者，通過本地的攤位，BIOHK2022還將負責任地向香港市民提交讓他大家滿意的成績單，例如作為香港歷史最悠久的獨立臨床藥物研究中心且一直與藥廠、醫療技術和生物科技公司合作的香港臨床研究中心，也會藉此良機向公眾闡述自己獨特的使命。而為發展奠定扎實基礎的香港中文大學研究及知識轉移服務處、香港科技大學知識轉移辦公室等會詳細介紹它們各自的分工，香港科技大學則針隊生物科技與海洋的關係，普及特定知識。

同時，銳意保護知識產權和確保產品效果的知識產權署、香港檢測和認證局，以及在歐洲、中國內地、英國、澳洲、紐西蘭等地活躍並提供國際性智慧財產權服務的律師團隊inCompass IP等公私營機構，還會為大家解釋知識產權規定的重要性。將生物科技與其他創新和傳統科技相結合並在感測器、光電、精密工程、電腦控制、人工智慧、軟體和機器人技術方面都具有領先能力的AP Infosense Limited工程團隊，以及擁有各項創新技術及積極與業界合作進行先進材料領先應用研究及技術轉移納米及先進材料研發院（NAMI）等企業，會詳細說明技術成果商品化的過程，以及生物科技跨學科、跨領域的突破所帶來的巨大收益。

當然，BIOHK2022也不忘包含一些新興本地生物科技企業的攤位，例如香港首間獲得WHO GMP級標準認證的生物製劑研究中心DreamTec，以及新興的綠色生命科技 (香港)有限公司等都有機會在此進行自我宣傳。公眾從這些攤位中可涉獵香港生物科技界的創新、創科環境，亦能傾聽它們在商品化等方面所面臨的困難，一舉多得！