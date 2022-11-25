中小型銀行調低H按封頂息　惹金管局關注　據報已急撤

本周初大型銀行渣打率先再加H按封頂息及P按息至3.375厘，但中小型銀行工銀亞洲及集友卻逆市下調H按封頂息至2.875厘。對於兩行的逆市減按息行動，據《頭條日報》引述市場消息指，此舉已惹來金管局關注，工銀亞洲及集友迅速回應將H按封頂息還原至3.125厘，但為保按揭競爭力，工銀亞洲加現金回贈至最高2.3%。



報道指，兩行還原封頂息，是由於兩行減按息行動引起了金管局的關注，估計可能是局方鑑於市場利率顯著上升，銀行資金成本壓力愈來愈大，有大行已也要相應上調按息，但兩中小行卻逆市而行並不合理，從風險管理角度或要蝕錢做生意。

報道引述消息指出，上述兩家中小行減按息明顯是為了跑下年首季按揭數的短期推廣，但港元拆息持續上揚，銀行承受的資金成本壓力也愈來愈大，尤其是中小行，故認為低至2.875厘的按息不能維持太久，否則銀行要蝕著做按揭。

減H按封頂息 昨仍有效

《香港01》記者昨日﹙24日﹚致電工銀亞洲及集友銀行，職員證實逆市減H按封頂息。工銀亞洲職員表示，按揭借貸金額400萬元以上，封頂息由之前的最優惠利率（P）減2.5厘，改為P減2.75厘，減息0.25厘。以該行採用「大P」為5.625厘，實際封頂息3.125厘下調至2.875厘。

另外，集友銀行職員表示，300萬元以上貸款額的申請，實際封頂息由3.125厘減至2.875厘，而300萬元以下貸款額則維持在3.125厘封息頂不變，又將現金回贈由過去的最高1.65%，提高至2%，借貸額400萬元以上更加至2.1%。