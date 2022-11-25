陳茂波︰或加大共同投資基金資源投放　為落戶企業定制配套方案

財政司司長陳茂波今日（25日）表示，早前剛剛舉辦的金融峰會，成功吸引超過200人參與，帶出「HK is back」的信息。有不少國際金融機構並在峰會後透露，計劃擴充其經營包括讓更多高級管理人員來港，並增加在港招聘規模。



陳茂波在出席銀行公會活動時表示，港府在吸引人才及企業工作方面，剛剛公佈的施政報告提出今年內成立「引進重點企業辦公室」，及從未來基金撥出300億元成立「共同投資基金」，引入企業投資落戶香港，基金由新成立的「香港投資管理有限公司」。

陳茂波表示，有意吸納的企業類別包括創新科技、醫療科技、生物科技、人工智能等，歡迎銀行業界引薦有興趣在港落戶的相關客戶，港府非常樂意與其討論，並度身訂造相關配套方案，後者視乎其投資額、科技方面的貢獻能力，及招聘規模等。

他又表示，若果市場有需求，會在300億元的基礎上，再增加資源投放。

陳茂波指出，香港是全球最大的國際金融中心之一，有77家國際頂尖銀行在此運營。截止8月底，本港銀行業資產規模達27萬億元，是去年GDP規模的9.5倍。

他在早期中東及印尼之旅中，發現當地政府及企業都有意探索中國及大灣區商業機會，認為香港在此方面存在機遇及優勢。