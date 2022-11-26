美Black Friday初段氣氛遜往年　機構料上半日網購額增3%

周四（24日）為美國感恩節假期，而周五（25日）為黑色星期五（Black Friday），正式踏入美國黃金銷售期。惟媒體報道，今年黑色星期五上半日購物氣氛不如往年。有調查顯示，黑色星期五網購金額較去年升幅約3%。另有調查顯示，66%受訪者預期今年購物開支與去年相若，表示會減少購物開支的受訪者則佔26%。



業內人士亦較看淡今年黃金檔期的表現。據美國全國零售聯合會（NRF）估計，今年黃金檔期銷售增長幅度將會由去年的13.5%，下降至介乎6至8%。

《路透》報道，有美國民眾與商戶指出，黑色星期五前到商場及採購折扣貨品人流不如往年。人流較少與預料貨品折扣不高﹑天氣欠佳﹑生活成本高昂等不利因素有關。

有購物人士指出，直至到達商店後才知悉貨品仍有較大幅度折扣。

NRF料黑色星期五商場人流增800萬人次

全美零售聯合會預期，今年到商場人流為1.663億人次，較去年增加800萬人次。

另據數據分析公司Adobe Analytics預期黑色星期五上半天購網購金額，按年增加3%。該公司原來預期黑色星期五整日網購金額按年增長1%至90億美元。

據Salesforce則統計，零售商今年提供的貨品平均折扣率為29%，較去年高6個百分點，又預料銷售額升3%至71億美元。

此外S&P Global Market Intelligence針對1,700名消費者進行的調查顯示，26%受訪者打算減少今年的購物開支，66%預期購物開支大致與去年相同。