6大博企獲澳門政府發新賭牌　分析﹕永利及美高梅股價反應較積極

澳門政府今日公布未來10年賭牌結果，一如市場人士預期，目前在當地營運的6間博企均獲發牌照，作為新競投者的雲頂則出局。分析員認為，結果有助消除市場不明朗，更明言對美高梅中國（2282）及永利澳門（1128）正面影響更大，兩者在下周一（28日）或有較積極表現。長遠而言現金水平較充裕的銀河娛樂（0027），以及非博彩業務較豐富的金沙中國（1928）均可被看高一線。



澳門賭業前景視乎內地疫情變化

中泰國際研究部策略師顏招駿指出，發牌結果有助消除不明朗，特別對永利及美高梅，更不排除兩者股價在下周一出現更積極反應。

對於行業前景，他指出短期而言要視乎內地疫情變化。隨著內地疫情升溫，內地與澳門之間出入境安排再次收緊，由內地前往澳門的旅客數目不多。同時預期當地11及12月賭收難有好表現。或需視乎在明年農曆新年附近，甚至五一時會否開放。

日前澳門政府表示，期望未來非博彩收益可佔本地生產總值60%。另有報道指出，澳門政府要求獲發牌的6間博企，在未來10年合共投資1,000億澳門元。顏招駿認為政府會要求博企加大對非博彩業投資，如文化及體育項目，以盡社會責任，相信未來博彩業佔澳門經濟比重將不如過往20年。但是澳門本身面積較細，難以界定哪些收入屬於博彩業或非博彩業。惟他認為澳門政府要求博企作出相關投入時，會視乎當地經濟環境。

項目投資回報率將跌至單位數

他亦指出若博企日後對包括文化﹑體育等非博彩項目進行投資時，有關項目投資回報率難免會較低，但是長遠而言卻有助消除不明朗。事實上自從美獅美高梅項目開幕後，當地博企新開的物業項目投資回報率介乎10至12%。若未來博企對體育活動投資，不排除相關項目回落率降至單位數，甚至只有約5%。

可是他相信政府不會要求博企一筆過投資數百億元，而是每年平均投資10至20億元，加上博企能夠從母公司獲得融資，相信影響不大。按目前各博企的現金水平，銀娛可以維持營運48個月，澳博亦可支持約1年。

至於博企的項目投資回報率下降，會否對博企估值帶來影響？顏招駿指出以往貴賓廳業務佔賭收高達50至70%時，估值會較為波動，反而未來中場佔賭收比重提高，相對而言業務發展會較平穩，加上中場業務利潤率較高，除息﹑稅﹑折舊及攤銷利潤（EBITDA）可達30%，有助降低博企風險溢價。他亦指出長遠而言，銀娛及金沙可獲看高一線，前者擁有充裕現金，後者的非博彩業務較多，並且能覆蓋不同層面客戶。

由於永利的高端業務表現理想，若內地經濟前景較佳，永利可擁有較強業務彈性。

料博企以往高派息率情況難再現

過去濠賭股派息水平理想，顏招駿指出未來各博企難免需多保留現金，以應付未來投資，對過往派息水平較高的濠賭股而言，會影響其吸引力，個別企業派息水平超過100%情況難再發生，惟個別博企已重新派息。