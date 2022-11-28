大家樂預告加價！　CEO羅德承：經營成本上升　加價無可避免

大家樂（0341）今日公布中期業績，管理層表示，受到疫情持續、經營成本上升影響下，餐飲業前景仍有挑戰，公司「可以過到呢一個浪嘅信心都幾大，最差嘅情況已經過去」，但為應付成本上漲壓力，難免要加價。



首席執行官羅德承於業績記者會上表示，集團經營成本，如食材、電費、運輸費以至人力資源等都有上升壓力，難免要加價，以抵消成本升幅，預料平均加幅達1元。

不過他亦指出，不會一刀切加價，需考慮市民接受程度，會透過推出新產品、新餐單、會員推廣計劃等，將餐單價格分高、中、低三檔，介乎30元至60元左右，去吸引不同客源及提升人均消費；亦會精簡工序、提升效率、減少食材損耗率等，去減低加價壓力和控制毛利率水平。

目前人均消費突破40元，他重申，不會什麼都不做，只通過加價去解決。

料明年上半年業績才會顯著改善

集團上半年賺逾億元，但若果扣除政府補貼，純利按年跌十多個百分點。他指，第五波疫情與第四波不同，第四波疫情完結後，政府放寬防疫措施，市民出現報復式消費，相反第五波則沒有。

不過羅相信，下半年消費氣氛不太好，股市波幅較大，經濟前景疲弱，又認為經過三年多的疫情下，市民消費習慣有改變，早餐及午市生意恢復得較快，但晚市生意仍然較差，加上世界盃的影響，雖然政府放寬餐飲業營運時間，但未有起到帶動作用，特別是休閒餐飲受到較大影響。他估計最快要明年第一甚至第二季，業績才會有顯著改善。

租金方面，他指業主普遍期望放寬防疫措施，經營環境會好轉，若果續長約，業主期望有租金有加幅，相反若果願意去續短租，則有下調空間。集團上半年增設14間分店，目前仍有3間籌備中，在人力短缺等環境下，開店步伐會審慎。

首席執行官羅德承（右）於業績記者會上表示，集團經營成本，如食材、電費、運輸費以至人力資源等都有上升壓力，難免要加價，以抵消成本升幅，預料平均加幅達1元。（許世豪攝）

廣州業務受封控措施影響

內地方面，近日廣州受到疫情影響，只做外賣，佔集團在內地分店數目約5分1，因此內地生意有一定嘅影響，會參考香港，調整餐單及主力做外賣，以減低經營開支。他又指，上半年內地開設13間分店，下半年會再開8間，對大灣區前景樂觀，但在疫情影響下，會推遲部分分店開業時間。