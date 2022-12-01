屈臣氏﹕網店營業額按年錄高雙位數字增長　惟物流成本升影響毛利

近年屈臣氏積極拓展O+O（線下及線上）業務，更於本年6月推出「屈臣氏eDr」視像醫生服務，香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，目前屈臣氏易賞錢於香港擁有超過400萬會員，線上營業額佔總營業額高單位數字，按年錄高雙位數字增長，預計來年會有持續增長。



李家樂稱，第五波疫情早前肆虐，線上服務較受大眾歡迎，為因應市場需求，推出了「屈臣氏eDr」視像醫生服務，包括西醫普通科門診及中醫門診，進一步拓展O+O保健業務。顧客透過手機最快3分鐘可與醫生連線進行視像會診，可即日送藥上門，並提供醫生證明、收據及專科醫生轉介信。單次收費368元，已包含三天的藥物、醫生診金及運費，而中醫診症服務現正推出半價優惠至2022年12月31日。

李家樂又指，儘管現時疫情緩和，顧客減少線上購買防疫產品，但公司推出了多項促銷計劃以促進其他產品的銷售。為配合線下及線上業務發展，在屈臣氏60間門店裡設有藥房，12間門市設中醫駐診服務，未來亦會進一步在其他屈臣氏門店增設藥房。

近年屈臣氏積極拓展O+O（線下及線上）業務，更於本年6月推出「屈臣氏eDr」視像醫生服務。（黃文琪攝）

物流成本上漲影響毛利

美容科技方面，李家樂指，屈臣氏應用程式推出了「Skinfie Lab 智美肌」，利用人工智能技術，從顧客的自拍照中偵測及分析皮膚狀況，並為其推薦美肌護膚產品，門店亦設彩妝顧問團隊，易賞錢會員凡購買任何美妝及美容產品滿238元，即可獲免費修眉服務。

除此之外，李家樂表示，顧客可於全港屈臣氏門店購物及取貨，亦可選擇順豐取貨點，總取貨點逾1,200個，或直接送貨上門。同時亦推出了網店「特快送」服務，訂單將於最快30分鐘內送抵家中，他強調明年將繼續提升物流運輸系統。

被問及屈臣氏明年開店計劃，李家樂稱，將在港九地區物色合適的門店，但亦視乎市場因素。由於屈臣氏有不少進口產品，除了受到匯率影響，物流成本亦持續上漲，對毛利有影響，但不會將成本上升完全轉移至消費者，將盡力提升營運效率，今年門市同店銷售相比上年亦錄得雙位數字的增長。