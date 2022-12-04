C朗第17任女友　店員變名媛　兩大原則馴服巨星｜知薇

知薇非足球迷，在世界盃氣氛渲染下，也不由自主多留意賽事和球星動向。本次世界盃除了小組賽數次爆冷，最吸引眼球的就屬C朗(Cristiano Ronaldo)怒離曼聯轉會的drama了。關註C朗的動向時，無法忽略的相關人物就是他現任女友Gio (Georgina Rodriguez)。

若說C朗是足球界的傳奇的話，那麽女友Gio絕對可算是現實版灰姑娘的傳奇。現年28歲的Gio，曾做過侍應、保姆、櫃姐，卻從店員變名媛，成為C朗第17任被拍到的女友，竟能把這著名黃金單身漢收拾得服服帖帖，在一起6年，令海王變身住家好男人，為C朗誕下兩女（是他唯一公開生孩子的女友），還能與男友其他3個生母身份成謎的孩子親密無間（情同母子母女，各個甜叫媽媽），實在令我們這些吃花生群眾拍手叫好、好奇心爆棚。究竟，Gio是何方神聖？

剛好，Gio苦於一直被人誤解，也深諳「得流量者得天下」之道，今年初在Netflix推出了自傳紀錄片《我是佐真娜(Soy Georgina)》，為自己解密發聲。看完一季6集，或多或少對Gio為何能馴服海王多了些許認識，說到底Gio無非把握了兩個原則：給足對方的需要，活出最好的自己。

給足對方的需要

以C朗的地位、名聲和財富，身邊不乏年輕美貌身材好的女人，也不缺聰明又有名氣的女人，而他的軟肋就是自己的孩子和母親——C朗的理想伴侶必須要能搞定孩子和母親。Gio因在餐廳做侍應工作表現出色，得到前雇主夫婦賞識，被請到英國做保姆，熟知如何照顧好孩子，加上她的愛心和耐心，對C朗的另3個孩子視如己出，建立很深的愛和信任關系。本不太接受Gio的C朗媽媽，見狀似乎態度也鬆動許多。難怪紀錄片中C朗願意對著鏡頭承認，自己一定會娶Gio，只是早晚的事。

此外，Gio懂得投其所好，能堅持美容養身和運動健身，人前人後總以最佳狀態示人，給足C朗面子和充分滿足了男人的虛榮心；還會投入大量時間精力學習足球知識，保證自己跟上C朗的腳步，保持兩人有共同的興趣和話題。最後，Gio統籌全局，把一家人的飲食起居學習旅行都照顧妥帖的能力，絕不一般。

活出最好的自己

Gio盡管出生卑微貧寒，卻從小癡迷練習芭蕾舞，且對時尚有敏銳的觸覺，更努力自學英語，這一切都為她現在成為有近4,000萬IG粉絲的網紅，打下了男友名氣之外的自身魅力和實力基礎。男友的8萬英鎊家用，沒有誘導Gio躺平，卻令她更有資源去奮鬥。她感恩自己的知名度和平臺，令自己可以借勢出鏡、走秀、帶貨、做娛樂和慈善，不停擴充自己的商業板塊。據說Gio一個IG帖子可賺7-8萬港幣，而訪問收入可達90多萬港幣，大有「姐不用嫁豪門，姐就是豪門」的即視感。

結語

這個紀錄片的暗線，C朗在片中點出，他和Gio的童年相似，一路走來不容易，一切都靠自己不懈努力得來；而Gio也在片頭暗示了宿命感，說第一約會他們不小心碰到手，順勢拖手後感覺非常熟悉合適。畢竟，兩個寒門苦孩子，抱著有夢想有追求，不曾向命運低頭，靠自己一對手腳踏實努力，最後相遇相愛相知，更能惺惺相惜，彼此理解扶持。

夢想遇到白馬王子沒問題，最可靠的還是先把自己煉成金剛芭比。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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