陳茂波：將金融服務進一步做大做強　支持本港及國家實體經濟發展

財政司司長陳茂波今（4日）發表網誌表示，特區政府昨舉辦「中國共產黨第二十次全國代表大會精神宣講會」，由中央派出宣講團來港深入解讀報告，顯示對「一國兩制」事業的高度重視。而宣講會上，他有兩點體會感受特別深刻，其中之一包括中國特色社會主義現代化發展。

他指，在打好脫貧攻堅戰、全面建設小康社會後，國家正邁向第二個百年奮鬥目標。總的戰略安排是分兩步走，從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建設成「富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國」。

而未來五年是建設中國式現代化開局的關鍵時期。中央提出建設中國式現代化的目標堅定，方向明確，步驟清晰；香港在融入國家發展大局中，要有責無旁貸的時代責任感，並且結合自身特點，與內地一起努力打拼，逐步推進達到長期目標。

其次，是更好發揮創新驅動發展的優勢，讓香港為國家的發展貢獻力量。陳茂波指，在國家的現代化進程，關鍵一環是推動經濟高質量發展，香港有著獨特優勢，能積極貢獻力量，包括將金融服務進一步做大做強，更好地支持本港及國家的實體經濟發展；充份發揮「一國兩制」的制度優勢、內地龐大市場的規模優勢和粵港澳大灣區的區域優勢，讓創新科技更好地推動金融及其他產業的發展，並更好地結合政產學研的力量，讓科研成果商品化，讓創新應用推動產業發展。