南商推特選客戶定存優惠　1年期達5.4厘全港最高　起存額要呢個數

美聯儲預告將放緩加息步伐，但無阻港銀上調定存息搶存款，加上臨近年尾，搶存戰，戰況越見激烈，當中南洋商業銀行推出特選客戶定存優惠，港元1年期定存息高達5.4厘，超越富邦、建行亞洲及大新銀行的5.1厘，為目前全港最高。而特選客戶3個月及6個月定存利息也高達5.2厘及5.3厘，分別超越建行亞洲及恒生銀行的5厘，同樣為全港最高。



中短期利息全線破5厘同為全港最高

不過，要成為該行特選客戶，需要先成為資產100萬元或以上的全新理財客戶，或者本身職業為醫生或教師等，而優惠利率的起存額門檻也高達500萬元。以起存額計算，1年即可穩袋27萬元，3個月及6個月則可分別穩袋6.5萬元及13.25萬元。

若果一般客戶存入新資金做定存，該行的3個月、6個月及1年期利息，也統一上調為5厘，起存額為50萬元。以起存額計算，分別也可穩袋6,250元、1.25萬元及2.5萬元。

1年期定存5厘息或以上增至6家銀行

目前市面上提供1年期港元定存5厘息的銀行，加上南商已增至6家。大新、富邦及建行亞洲為5.1厘，起存額均為100萬元，另外還有創興銀行的5厘，起存額同樣為100萬元。 而華僑永亨的5厘定存優惠，起存雖僅為20萬元，但要取得該優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。