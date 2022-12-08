世界盃｜日本隊場上熱血表現觸發足球熱　兼帶動逾9億元經濟效應

世界盃已進入八強階段，可惜今屆並無來自亞洲的球隊打入八強。曾經在分組賽反勝西班牙及德國兩支前世界盃冠軍的日本隊，在十六強階段因互射十二碼不敵克羅地亞而出局。不過一眾藍武士在綠茵場上的激情表現，除了引發日本國民的足球熱外，同時帶動當地經濟。據日本第一生命經濟研究所的研究顯示，日本隊的表現，帶動了日本國內163億日圓（約9.3億元）經濟效益。



第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣指出，因疫情導致今屆世界盃帶來的經濟效應不及上屆俄羅斯世界盃。在上屆世界盃，帶動的經濟效益達215億日圓。同時在今屆世界盃前夕，日本國內足球氣氛並不熱烈，日本國家隊的優異演出觸發國內足球人氣回升。

戰勝德國後 啤酒出貨量按周升4成

由於日圓貶值參加觀賽旅遊團人數不及上屆，不過對媒體付費﹑外賣送餐服務的客戶數目卻增加。其中包括球衣銷售﹑播放足球賽事的付費媒體訂閱費用等足球相關消費為111億日圓，上屆為143億日圓；酒吧﹑外賣送餐服務等餐飲消費額為52億日圓，上屆為72億日圓。

當地體育用品消費明顯受賽事刺激，其中體育用品生產商Mizuno的發言人更明言，世界盃效應真的很大。至於當地啤酒生產商SAPPORO亦指出，日本隊戰勝德國隊後一周，啤酒出貨量按周增加40%。