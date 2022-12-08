世界盃｜日本隊回國獲650人盛大迎接 森保一高呼「謝謝」惹哄動
撰文：高詩琦
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日本隊在世界盃16強對克羅地亞戰至互射十二碼出局，儘管未能首度躋身8強，但「藍武士」大軍昨日（7日）返抵東京仍獲英雄式歡迎，650名球迷現身一同高歌，感謝一眾日本代表的汗與淚。
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日本隊今屆在世界盃的表現予人驚喜，分組賽先後擊敗德國和西班牙兩代世界盃冠軍得主，16強對上屆亞軍克羅地亞也鬥到互射十二碼才落敗出局，表現有交代。
《日刊體育》在內多間媒體都報道，監督森保一在卡塔爾時已跟日本足協會長田嶋幸三談過續約兩年一事，相信最快在今年年底、遲則在明年1月中，便會正式決定和發表，意味森保一會繼續領軍，出戰來屆亞洲盃決賽周及2026年世界盃的亞洲區外圍賽。
森保一昨日領部份日本球員回國，在機場獲得盛大歡迎，森保一、田嶋幸三和隊長吉田麻也率先步出大堂，接過日本航空送上的花束，現場球迷不斷大叫「謝謝！」「厲害啊！」森保一也趾高氣揚地大叫回應：「謝謝各位！」群眾立刻起哄，「謝謝」、「辛苦了」之聲此起彼落。
及後一眾球員也現身，包括堂安律、南野拓實、伊東純也、前田大然等相繼步出，面對熱情的民眾，他們未有停留便離開。部份球員則另搭班機回日，如三笘薰便是乘坐其他航班返日。
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森保一全程笑得開懷，大概也跟續約好事近有關，他在抵日後不久便與田嶋幸三一同出席記者招待會，田嶋幸三被問及與森保續約一事時道：「我們會在（日本足協的）技術委員會上讀論，然後再在理事會上處理。」
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日本隊監督森保一什麼時候開始執教？
森保一2018年正式上任，他此前已是奧運隊總教練。
日本隊在世界盃的最佳成績是？
16強，共達成過4次，分別是2002、2010、2018和2022。
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