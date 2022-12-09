TVB大股東黎瑞剛﹕公司長期投資不足　未來兩年處理歷史遺留問題

電視廣播（0511，TVB）大股東黎瑞剛接受本地傳媒訪問時指出，公司未來兩年會處理歷史遺留各項問題，包括投資不足，惟強調在新管理領導下，節目收視各方面均有進步；又指出其名下間接持有TVB股權的華人文化集團（CMC Inc）為公司後盾。縱TVB股價低迷，CMC亦無意出售。



認為股價受市況低迷影響

黎瑞剛於訪問中指出，對TVB管理層出現變動後一年多後，出現變化及起色感到高興。就公司股價持續向下，則認為與整體股市表現有關，但CMC會在各方面繼續支持TVB，並不會出售TVB股權。他亦指出曾與邵氏基金會負責人談及，對方指出基金會無意重返TVB。

黎瑞剛又指出雖然TVB在經營上存有不少挑戰，但是財務仍穩健，同時各項業務均處於上升軌道。不過他亦指出公司內部有不少地方需要加強改革，並須於未來一﹑兩年內改好，又指出公司有不少歷史遺留下來問題，包括長期投資不足。

他舉例，TVB內部仍然用一式幾份的「過底紙」來寫單據，一份底單交給財務部，另一份給人事部之類，在數碼年代，流程管理都是在軟件系统里完成的，但TVB仍保留這樣的手工操作，他形容是「可以當笑話來說」。

至於在將軍澳總部的辦公室，亦已經20多年沒有裝修，亦曾與一些製作部門負責人傾談，發現數碼設備嚴重不足，遠低於內地電視台水平。

黎瑞剛表示指出以往靠節省金錢來支撐利潤，應有投資卻欠缺，就似一筆「歷史欠帳」，要在短期內償還。他亦指出公司已盡量加強收入，其中電商業務為增加收入一環。按中期業績，電商業務收入增加27倍至4.6億元。

以「埋堆堆」串流平台發展內地業務

他亦指出公司在發展內地業務上，TVB已開展名為「埋堆堆」的串流媒體平台，該平台發展非常快；而TVB亦願意對該平台投資。單是在廣州的工程技術團隊，已逾200人。

此外黎瑞剛亦指出會考慮對J2台重新定位，指出該頻道不應被視為翡翠台的附屬或重播台，而是加強J2的獨立性，成為年青員工的創新基地。