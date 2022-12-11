陳茂波：續以基建先行、創造容量之規劃方針　推動運輸基建

財政司司長陳茂波今（11日）發表網誌表示，優質的城市發展需要多維度、多層次的策略規劃和持續建設。無論是土地發展或是交通基建的規劃與興建均十分需時，有必要前置部署，為社會及經濟發展創造所需的空間。故此，需要突破經驗的限制、敢於作出前瞻規劃，讓社會有更大空間進步創新、經濟可快速增長。

他指，將軍澳—藍田隧道及將軍澳跨灣連接路今早正式通車，大大縮短來往將軍澳、觀塘，以及從將軍澳通往東區海底隧道的車程，便利居民的生活出行，也讓商戶及企業的物流運輸更迅速穩妥。

將藍隧道和將軍澳跨灣連接路今日（11日）上午8時正式通車。（香港01）

陳茂波續指，按目前規劃，未來十年本港土地供應有兩大主要來源：北部都會區及交椅洲人工島填海。兩者合共提供1,600公頃土地，相等於未來十年、由政府主導的造地項目總供應量的一半，這些大型造地項目能夠帶來契機，創造更多更便捷、更具效益的交通及基建網絡。

他又指，《施政報告》明確提出土地發展要「提量、提速、提效、提質」，政府正多管齊下，全速前進，大力開發土地、壓縮造地程序，竭力緩解社會和市民短中期的需要，同時建立長遠的土地儲備，以便能快速應對不斷轉變的社會需要。

政府亦會繼續以「基建先行」及「創造容量」的規劃方針推動運輸基建項目，具前瞻性地配合長遠發展所帶來的運輸和物流需求，完善運輸網絡，並釋放主要運輸基建沿線周邊地區的發展潛力。