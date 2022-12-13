澳洲會計師公會：近五成訪者料明年加薪　人才短缺成最大挑戰

澳洲會計師公會今日（13日）公佈最新調查，結果顯示近五成的會計和金融專業人士對香港的經濟前景持謹慎樂觀態度，信心主要來源於香港放寬本地的防疫措施，以及重返國際舞台與世界聯繫。同時，人才短缺成企業最大挑戰，近五成訪者料明年加薪。



根據澳洲會計師公會對香港經濟及商業前景的最新調查預測，明年香港經濟可能會扭轉跌勢，開始反彈，47%受訪者預計2023年香港GDP將會實現增長，有13%的受訪者預計經濟將在2023年保持平穩運行。

大中華區分會會長黃以東表示，信心主要來源於香港放寬本地的防疫措施，以及重返國際舞台與世界聯繫。

然而，調查同時顯示，超過五成受訪者預計明年房地產價格將持續下跌，看淡房地產市場前景。當中有59%預計對旅遊業依賴甚高的零售商鋪價格將會下跌。

澳洲會計師公會認為，政府可以考慮檢討對房地產交易徵收的額外印花稅，並制定促進旅遊業發展的計劃。

澳洲會計師公會最新調查顯示近五成的會計和金融專業人士對香港的經濟前景持謹慎樂觀態度。（澳洲會計師公會提供）

人才短缺續成最大挑戰

至於營商方面，調查顯示，有超過四成的受訪者預測其所在企業的收入將在明年實現增長，但仍有超過兩成的受訪者預測所在企業明年的收入將會下降。

不少企業計劃在明年採取保守的經營策略，重點關注營運效率和成本管理。四成受訪者預計公司將會凍結人手，約三成表示公司有擴大招聘計劃。另外，有近五成的受訪者預計明年會加薪。

人才短缺 （42%）將會是明年企業面臨的最大挑戰，其次是政策和監管變動（32%）以及需求疲軟（30%）。澳洲會計師公會表示，當務之急是要早日恢復正常跨境出行並儘快重啟正常的經濟活動，不少鄰近經濟體正在積極招攬投資者和人才。

公會續指，不能低估海内外政策和監管變動對香港的影響。例如，出入境旅遊防疫限制、會計準則以及國際稅務環境變化，建議政府和監管機構經常通過政策諮詢與持份者保持溝通，令政策措施變化後有效實施。