會財局：年內完成招聘工作　海外企業來港上市須聘用認可會計師行

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查員，早前已到香港審查在美上市的中概股審計底稿。會計及財務匯報局（會財局）主席黃天祐，今日（20日）不評論PCAOB的在港工作，會財局會作為監管機構，會盡力提供協助。

另外，有報道指俄羅斯企業計劃遷冊來港，黃天祐指，若海外企業計劃來港上市，須聘用局方認可的會計師行；若用海外會計師樓，亦需要通過局方認證。至於會否擔心承接的會計師樓被外國政府二級制裁，他僅稱由業界按情況決定，會財局不會介入。

局方又提到，去年向中國財政部請求取得審計底稿，首批約9個月取得，第二批與首批相隔10至11個月，需時較長的原因是受疫情影響，會繼續與內地合作，冀建立「快速通道」。

不評論恒大最新調查進度

至於不少大型會計師行相繼辭任內房企業的核數師，並由其他會計師行接手，黃天祐早前稱，非常關注情況，尤其是較遲辭任（Late Resignation）。問到最新進展，他表示不立評論個別行業的情況，強調會計師有責任獲取充足的資料，並以謹慎態度審核財務報告；又表示，不評論中國恒大（3333）及恒大物業（6666）的最新調查進度。

近年人才流失問題嚴重，黃天祐主動澄清，人才流失問題是上一財年的問題，而當時提及流失三成人手，主要是涉及後勤工作。他指，招聘是今年優先工作，早前曾與香港會計師公會的調查及查察團隊會面，整個團隊已「轉會」至會財局，只有1人重返業界；目前有108名員工，預期年底可完成「招兵買馬」，按預算擴充至115人。

黃天祐（左二）估計，年底人手可擴充至115人。（資料圖片）

他指出，當中兩成為後勤人手，八成為專業人員，當中八成是會計師，兩成為律師，重申局方具專業知識履行監管職責，非如外畀批評「外行人管內行人」。

另外，會計及財務匯報局（會財局）今天發布2022年度調查報告，由去年4月1日至今年3月31日止的12個月內，會財局接獲101宗可跟進投訴，亦審核了自2021年3月31日期間結轉的62宗調查和查訊，並展開46宗新個案及完成9宗個案。

潛在失當行為之投訴增逾五成

調查部主管林穎志女士表示與截至2021年3月31日止18個月相比，年內局方收到有關核數師的潛在失當行為，或上市實體潛在不遵從財務匯報規定事宜的報告數量大幅增加 51%。

在已完成的7宗已完成調查個案及82宗正在調查的個案之中。會財局識別了以下審計失當行為的較常見範疇，當中包括未能對項目團隊的重大判斷及總結充分進行項目質素監控審視（87%）；未有取得足夠適當的審計證據以供發表意見（ 80%）；沒有行使適當專業懷疑態度及專業判斷（68%）；以及未有妥善評估會計估計的合理性（47%）和核數師所聘用專家之工作表現（23%) 。

黃天祐指，經濟環境轉差，市況較為混亂，預期將會有更多投訴，當局已更新投訴指引，促使投訴人更完整地列出證據，有助局方加快調查工作。