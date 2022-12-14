黃光裕再度向國美貸款　大股東借2億元予公司作一般營運

國美（0493）再度從大股東黃光裕獲得貸款。公司指出今日（14日）與黃光裕旗下的Shinning Crown Holdings Inc訂立貸款協議，Shinning Crown Holdings Inc向公司提供為期半年的免息及無抵押貸款2億元。



公司指出期限可由訂約雙方於屆滿前，以書面形式延長。公司指出貸款用於一般營運資金。

國美於上周四（8日）亦從Shinning Crown Holdings Inc獲得貸款。當日公司指出從Shinning Crown Holdings Inc獲得1.5億元貸款，同樣是免息及無抵押，貸款期為6個月，該筆貸款可以延期。資金用於一般營運用途。

黃光裕夫婦多次減持國美

另一方面，黃光裕夫婦不時減持國美股份。據港交所（0388）權益披露資料顯示，黃光裕及杜鵑在本月7至9日，合共減持8.94億股，兩人在國美持股比例降至27.7%。

黃光裕夫婦於本月7日減持8,600萬股，每股平均價為0.1659元。在8日減持3.88億股，平均價為0.1613元。在9月則以每股平均價0.1707元，減持4.199億股。黃光裕夫婦透過連續3日後，合共套現1.486億元。