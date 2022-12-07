國美電器欠薪　創始人黃光裕遭圍堵　侮辱「員工不要臉」引發衝突

網傳國美電器大批員工討薪，近百人圍堵在公司創始人黃光裕的辦公室外。有員工透露，黃光裕曾現身談判現場，卻出言侮辱「員工不要臉」，多名員工一度與黃光裕的保安發生肢體衝突。



12月5日，近百名國美電器的員工，在鵬潤大廈36樓的辦公室外圍堵，該處為黃光裕的辦公室。

《鳳凰網科技》引述員工消息，遭受圍堵後，黃光裕當晚8時現身談判現場，他在談判中出言侮辱討薪員工，表示「員工不要臉」，多名員工隨即與黃光裕保安發生肢體衝突，警察之後到場調解。

黃光裕現身談判現場，並出言侮辱討薪員工「不要臉」。（微博＠政道聯盟7）

國美員工透露，20多名討薪員工代表先見到國美電器集團副總裁魏秋立。員工訴求國美發放9、10、11月份的薪金，還有半年獎，績效獎，以及將5月份後的公積金補交上去。魏秋立表示不滿，並回應「你說的你有跟上司說嗎，要討薪也要先說上司說」。

魏秋立表示，欠薪一事早已通知過員工，公司未能在6月至12月發放薪金，且向員工發放承諾函，願意留下就簽名，不願留下就按照勞動法辦理結算手續。

根據流出的談判現場錄音，有員工質問魏秋立「公司好的時候，給我們員工多發工資嗎？沒有！憑什麼公司不好的時候，要不給我們發工資」。魏秋立對此表示：「那你跟我說公司不好的時候，公司怎麼給你發工資」。

有國美電器大連分公司的員工稱，大連共有260名員工未發放9、10、11月的薪金，現在國美有將近2億的貨物沒有寄出，意味着全國各地的國美門店難以給顧客退換貨。

本次國美員工討薪共持續8個小時，最後警方出面調解。有員工稱他們不會放棄，未來幾天會一直在黃光裕的辦公室外等候，直到公司發放薪金。

早在今年8月，國美電器的官方網購平台「真快樂」就曝出過拖欠員工兩月薪金。 11月4日，《騰訊新聞棱鏡》爆料，國美要求員工簽署承諾函，即從10月開始，未來半年到一年的薪金將會延遲發放。

今年10月底，國美董事長黃秀虹曾在員工大會上宣布，公司到12月底前只會為員工繳納社保，不會再發放薪金，且今後中長期薪金發放也存在不確定性。

據不完全統計，今年1月至11月，黃光裕、杜鵑夫婦共進行了15次減持操作，持股比例從年初的59.94%降至39.19%，套現金額超20億元。據國美零售2022年中期報告數據，截止今年6月30日，國美集團共有25701名員工。