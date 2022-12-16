中概股審計有突破　美國獲中港調查數據　200家企業退市威脅暫除

中概股美國上市審計問題有突破，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）指已完全取得對中資公司審查及調查的權限，為史上第一次，並撤銷2021年對相關事務所作出的認定。消除了大約200家中國公司可能被踢出美國證券交易所的風險。



PCAOB在官網發布公告，宣布歷史上首次成功對中概股的會計師事務所進行底稿審查。據悉，PCAOB主席Erica Williams在新聞發布會上確認，隨著是次審查完成，對中概股「摘牌」的倒數也會重置。

中證監指出，中方一貫主張通過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，實踐證明只要雙方秉持相互尊重、專業務實的合作精神，一定能夠找到一條符合各自法律和監管要求的可行合作路徑。

反映美國上市中概股走勢的納指中國金龍指數昨先升後轉跌，跟隨美股大市向下，收市跌逾2%，報6786點。

中國證監會表示，中國證監會、財政部與美國PCAOB於2022年8月26日簽署的中美審計監管合作協議，將雙方對相關會計師事務所的檢查和調查活動納入雙邊監管合作框架下開展。合作協議簽署以來，雙方監管機構嚴格執行各自法律法規和協議的有關約定，合作開展了一系列卓有成效的檢查和調查活動，各項工作進展順利。合作過程中，雙方就檢查和調查活動計劃作了充分溝通協調，美方通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。