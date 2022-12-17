華為與海康生命科技合作　推動人工智能與生物醫療雙向賦能

科技日新月異，人工智能應用於生物醫療的情況日漸普及。香港華為雲（HUAWEI CLOUD）12月16日宣布，與海康生命科技有限公司（海康生命科技，HKLife）簽署合作備忘錄，承諾將聯合開展科研創新，共同探索人工智慧與生物醫藥的雙向賦能，進一步加強在智慧醫療領域的交流與合作。



合作備忘錄由華為香港雲業務拓展部總經理何燕女士及海康生命科技首席科學官詹江山博士於正在香港會議展覽中心舉辦的BIOHK2022香港國際生物科技展上簽署。

根據備忘錄簽署內容，華為雲將基於雲計算、大數據、人工智慧等技術手段，助力海康生命科技探索AI藥物及分子靶標庫研發的新模式、框架及標準，構建端到端的計算與AI藥物及分子靶標庫研發通道，打造分子醫學診斷及治療的行業標桿案例，進而推動新一代 EI-Health創新平台的應用。雙方致力探索協同創新的合作機制，擴大科研合作的廣度和深度。

華為將參與海康生命科技的創新研究計劃，在研發方面結合技術優勢和研發專長，促進科研成果轉移轉化。雙方亦將從資料庫、AI等方面，驅動智慧醫療解決方案的研發進程。

華為表示，堅持圍繞客戶需求持續創新，期望將最先進的技術賦能千行百業。面向未來，華為雲將持續踐行「一切皆服務」，攜手開發者和夥伴，共建數字生態，加速行業智慧化升級。