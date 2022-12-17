6大博企未來10年合共投資1188億澳門元　非博彩項目成投資重點

澳門政府昨日（16日）與6間獲得新10年賭牌博企簽約，並於新聞稿上指出，6間博企未來10年合共投資1,188億元（澳門元‧下同），其中對非博彩項目投資總額為1,087億元。今日（17日）政府聯同6間博企舉行聯合新聞發布會，期間6間博企介紹未來10年投資計劃。



美高梅金殿超濠將對非博彩項目投資150億元

美高梅金殿超濠股份有限公司常務董事何超瓊指出，未來10年會在非博彩項目投資150億元，涉及11個項目；又指出重點會放在7個項目，建構5大非博彩主題區塊。她又指出會雙倍招聘國際團隊人手，增設海外辦事處，目標是訪澳旅客增達到4,000萬人次。

銀娛擬建佔地6.1萬平方米高科技主題樂園

銀河娛樂場股份有限公司常務董務呂耀東指出，未來10年銀娛將投資284億元提升旗下度假城的設施及服務月，當中對非博彩項目及開拓國際客戶的金額接近275億元。未來旗下會展及酒店銷售團隊會積極推進目標海外市場的宣傳策略，包括在新加坡﹑泰國及韓國設立3個海外辦事處，並計劃於日本及印尼等6個目標市場，進行一系列市場營銷計劃。非博企項目方面，銀娛主要重點包括佔地6.1萬平方地的高科技主題樂園，以及會逸展覽﹑體育盛事﹑文化藝術﹑美食之都﹑健康養生。

威尼斯人將斥278億元投資非博彩項目

威尼斯人澳門股份有限公司總裁﹑董事會主席王英偉指出，未來10年會在資本及營運項目上投資300億元，當中對非博彩企項目投資278億元，亦可從中吸引國際客源。作為未來投資計劃一部份，公司重點投放資源在以下領域，包括擬於現有威尼斯人金光會展毗鄰開發一個全新﹑面積達1.8萬平方米的會展設施，及改造現時位於澳門倫敦人南面的Le Jardin，擬打造成一個面積違5萬平方米的國際級主題花園目的地。