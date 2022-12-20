歐盟﹕Meta涉違反反壟斷法規或被罰118億美元　續對元宇宙投資

歐盟委員會周一（19日）初步確定Facebook母企Meta涉嫌於網上分類廣告市場，違反反壟斷法規，或面臨高達118億美元罰款，相當於該公司在全球年度收入約1成。



歐盟反壟斷專員維斯塔格指出，Meta在歐洲個人社交網絡市場，及社交媒體網上廣告市場佔主導地位。Meta將兩者掛鈎兼排擠對手。歐委會認為Meta做法有違歐盟相關反壟斷條例。

Meta於歐洲﹑中東及非洲（EMEA）地區的競爭事務主管Tim Lamb指出，歐委會的說法屬亳無根據。

續對元宇宙投入佔開支2成

另一方面，近年Meta宣布斥巨資發展元宇宙相關業務，可是未見太大收獲。公司技術總監Andrew Bosworth指出會繼續投放兩成開支以拓元宇富。

Andrew Bosworth指出Meta仍確保元宇宙前景甚佳，仍堅持承諾拓展元宇宙業務。

Meta於上月宣布鑑於經濟前景不明朗，宣布裁減1.1萬名僱員以節省成本。Andrew Bosworth指出裁員並不意味著公司在元宇宙的投資會減少，仍然會把兩成開支用於發展虛擬實景項目Reality Labs。