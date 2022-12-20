日央行放寬收益率曲線控制區間　日圓飆升3%　震散日股瀉669點

日本央行維持政策利率和收益率曲線控制目標不變，不過日本央行放寬收益率曲線控制區間，刺激日圓抽高。美元兌日圓最新報132.76，跌3.01%；每百日圓兌港元最新報5.861，升3.17%。



受到日本央行擴闊十年期國債孳息率波幅，日本股市下挫669點，報26568點。

日本央行將收益率目標區間上限上調至0.5厘左右。日本央行稱，新的收益率曲線控制政策區間為正負0.5厘。

另外，日本央行將把1至3月份日本國債購買規模提高至每月9萬億日圓。市場注視關於行長黑田東彥任期結束後，央行政策走向的線索。

溫灼培指日圓兌美元匯價難破130關

對於今日日央行宣布將10年期國債孳息率上下波幅範圍，擴大至負0.5厘至0.5厘之間。恒生銀行首席市場策略師溫灼培指出，由於早前已有消息傳出日央行會在今日議息會議上作出行動，所以對有關消息市場未必感動過於驚訝；又明言日央行除有關舉措外，相信難有其他行動，更明言當局不可能加息。畢竟目前日本政府債務總額對當地經濟生產總值（GDP）比率高達250%，若當局稍微加息已增加政府相當財務成本。

在談及日圓匯價前景時，溫灼培指出美元兌日圓第一個阻力位為132，認為難突破130。同時進一步指出日圓匯價是受到日美兩地債息息差影響，就算日本央行有調整買入商業票據規模等措施，對兩國債券息差難有太大影響。他亦提醒往後日圓前景，須視乎美國聯儲局本輪加息周期何時見頂，甚至進行減息。