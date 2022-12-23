幣安：確認三日內平台錄淨提款近500億 　強調財務健康

近日加密貨幣平台FTX爆煲後，市場關注加密貨幣安全問題並觸發投資者資金外流。世界最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）確認，在12月12日至14日之間，平台淨提款就達到了60億美金（約468億元）。不過，公司表明其管理資產總額達75億美元公司，財務健康，自給自足。在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，公司已經或正在分享營運及財務信息。因信息數量巨大，有些通常需要長達六個月的披露過程。

幣安表示，即便在USDC暫停提現期間，用戶仍可以正常提領其他穩定幣如BUSD、USDT、USDP、TUSD，用戶資金受到1:1的支持，並非出現流動性問題。



幣安指出，不會挪用用戶的資金去做任何的交易或投資，也沒有任何借貸債務，也不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上，少數負面個案並不能代表整個產業。

對於公司拒絕透露財務信息、財務黑箱等報道，幣安指，上市公司必須對外、對他們的投資者公開公司財務細節，但幣安是一家私營公司，並非上市企業。沒有外部融資需求和外部投資者，現階段也無意上市。

幣安又指，不會將其他交易所視為「競爭對手」，當前產業觸及人口還不到6%，公司更專注於持續推動和擴大行業採用，也希望看到更多交易所、區塊鏈及錢包等共存在這個生態系當中，讓更多人都能進入區塊鏈加密貨幣這個領域，而不會花時間和資源在現有的範圍內去做任何的非良性「競爭」。