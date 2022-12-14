幣安已恢復接受存款　趙長鵬﹕事件似已穩定

全球最大虛擬貨幣交易所幣安周二（13日）一度暫停穩定幣USDC提款。負責人今日（14日）指出，看到虛幣大量外流及停止部份穩定幣提款的第2日，已恢復存款。



幣安行政總裁趙長鵬於Twitter指出，事情似乎已穩定下來；又指出周二處理的提款量並非歷來最高，甚至不是前5名。

趙長鵬在過去數日一直在 Twitter上表達對該公司前景的信心。在周二的一條推特中，他稱幣安「今天」被淨提款的規模達到11.4億美元。目前尚不清楚他是否指的是24小時內。

趙長鵬又指，實際上認為，輪流對每家加密貨幣交易所進行「提領壓力測試」是個好主意。

區塊鏈數據公司Nansen周二時指出，幣安在過24小時內被提走19億美元，為今年6月以來最大同類的資金外流。截至周二的7天內，從幣安流出的虛擬貨幣總值37億美元。

近期虛擬貨幣市場屢傳出負面消息，包括第二大虛擬貨幣交易所FTX申請破產，其創辦人Sam Bankman-Fried已於巴哈馬被捕。日前外電則報道，美國司法部內部就是否就洗黑錢問題起訴幣安進行爭論，報道更指出幣安的代表律師與當局曾就達成認罪協議進行商討。