日本央行再入市　無限量買2年及5年國債　本月累斥16萬億日圓掃貨

日本央行一連兩日突然入市買債，務求讓市場人士明白當局維持控制孳息曲線行動的決心。



日本央行今日宣布會按固定孳息率，無限量買入2年期及5年期國債，另會斥資6,000億日圓購入1至10年期國債。今次是央行在周三買債行動後，另一次行動。

《彭博》報道，今次行動反映當局正面臨來自日本貨幣政策的難題。當局在本月較早時間宣布，將10年國債孳息率的上下波幅擴大至正負0.5厘，希望將市場運作得更暢順，可是卻引發市場人士預期當局進一步調整孳息波幅區間，甚至廢止。不少基金如BlueBay Asset Management及施羅德等，均增加日本國債的淡倉，有部份基金更增加日圓好倉。

業內人士料日央行下月再調整債息區間

報道引述大華僑銀行策略師指出，對孳息曲線控制的質疑只是剛開始。報道亦引述法國農業信貸銀行的高級顧問，預測日本央行在下月會再度調整孳息曲線波幅區間。

報道指出計及周三及周四的買債行動，日本央行月內累計斥資16萬億日圓買債，力迫在今年6月時創下的紀錄。報道指出日本央行在市場上動作愈多，會令到日本央行行長黑田東彥的孳息曲線控制行動效果受影響。