英皇娛樂酒店就旗下澳門衛星場　與澳娛簽3年協議

英皇娛樂酒店（0296）與澳博（0880）旗下澳娛今日（30日）訂立協議，內容有關從2023年1月1日起為期3年向澳娛於澳門英皇娛樂酒店提供服務。

至於向澳娛提供該等服務獨得的服務金額，英皇娛樂酒店指出截至2023年3月底的3個月，年度上限為1億元，2024年3月底財政年度為4億元﹑2025年3月底止財政年度上限為6億元，而截至2025年12月底的9個月，上限金額為7億元。

公司表示曾根據澳娛持有的博彩經營批給下，於澳門英皇娛樂酒店經營博彩區。公司指出考慮到澳門政府當時就處理博彩經營批給公開投標所需時間﹑宏觀經濟及持續旅遊限制導致黯淡前景，因此管理層認為於服務協議屆滿日（今年6月26日）可與澳娛續簽服務協議，是符合公司最佳利益，並取以代之向澳娛於2022年6月27日至12月31日期間，其於澳門英皇娛樂酒店營運博彩業務期間，就提供酒店客戶﹑餐飲及其他服務，向澳娛每月收取相對穩定收入。

英皇娛樂酒店指出，澳門政府已宣布向包括澳娛的6大賭場經營商授出10年期博彩經營批給，使澳門博彩業未來發展前景更明朗。由於娛樂設施一直保留在澳門英皇娛樂酒店，在無需投放額外資本開支及博彩業務於新冠病毒爆發前為英皇娛樂酒店的收入及盈利提供實質及持續貢獻條件下，英皇娛樂酒店的管理層相信，與澳娛訂立該協議符合公司最佳利益，讓公司充份善用在澳門英皇娛樂酒店的資產及空間。