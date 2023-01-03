區宗傑：澳門經濟不會立即大反彈　賭收最多回復至疫情前六成

受疫情等因素影響，澳門去年經濟下挫，今年能否從谷底翻身？滙業財經集團主席區宗傑表示，澳門經濟將不會立即作強勁反彈。



區宗傑稱，隨著澳門採取與國家一致的新防疫政策，尤其容許香港、台灣及外國人士入境時免集中隔離，而且在2022年12月8日起進一步放寬防疫措施，相信從海內外往來的人員將大幅增加，將有助重振澳門博彩、旅遊和零售業的發展。

不過，他認為，澳門經濟將不會立即作強勁反彈，原因包括，內地經濟放緩，尤其嚴厲打擊貪腐，大手博彩客源減少；本地將陸續有企業因不敵疫情而裁員或倒閉，失業率攀升，消費市道持續低迷；人民幣將實行數字化，並對在岸及離岸博彩法加以修訂。因此，博彩業的年總收入僅上望疫情大流行前的六成。

區宗傑認為，澳門在產業多元化發展之路停滯不前。（資料圖片）

區宗傑續指，中央政府早在十多年前已憂慮澳門博彩業一元獨大潛在的危機，故在「十一五規劃」中已提出澳門產業要適度多元。但很可惜，澳門在產業多元化發展之路停滯不前。現屆政府正急起直追，加緊推動「1+4」多元發展策略，所有推進都希望是以科技創新和科技產業發展為核心主軸。

香港經濟方面，區宗傑指出，鑒於世界主要經濟體通脹仍然高企，貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼續抑壓環球需求，故香港的出口表現會繼續受壓。倘若今年香港與海外人員的流動全面恢後正常，並與內地實現免檢疫通關，旅客恢復往來，在旅遊業和零售業的強勁帶動下，香港經濟有望復甦，預測全年經濟增長在2.5%左右。