澳門通關｜澳門設港珠澳大橋泊車短期保險　可讓港車主泊車獲保障

香港與內地通關後，自然也會與澳門通關。澳門政府推出「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃短期保險」（短期保險），讓香港車主可駕車到澳門後，將車輛停泊於港珠澳大橋澳門口岸，如不幸有任何對第三人造成損失或損害，都可得到保險保障。短期保險為期9日，保費連附加費為82澳門元，保險金額為150萬澳門元，投保平台已於今日(30日)開通，市民可網上預約系統登記。



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澳門金融管理局協調澳門保險業界推出「港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃短期保險」，讓香港車主可透過網上平台購買短期保險後，將車輛停泊於港珠澳大橋澳門口岸東停車場。

香港車輛根據《港珠澳大橋邊檢大樓東停車場的使用及經營規章》，入出港珠澳大橋珠澳口岸人工島澳門口岸管理區邊檢大樓東側公共道路、停車場，以及出入境通關車道的指定範圍，可透過購買短期保險獲得對第三人造成損失或損害所負的民事責任保險保障。

保費82澳門元 保額150萬澳門元



保費連附加費為82澳門元，保險金額為150萬澳門元。香港車主透過澳門交通事務局的「登記使用港珠澳大橋邊檢大樓東停車場 - 網上預約系統」完成登記，並成功預約港珠澳大橋澳門口岸東停車場泊位後，便可透過系統自動轉駁至投保平台，向參與計劃的澳門保險公司購買為期9日的短期保險。投保平台已於今日(30日)下午6時起開通。

保險一經購買便不可取消、修改及退款，因此，建議投保人注意於投保前，確認已完成登記及已預約泊位日期，並請確認輸入系統的資料正確無誤。

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