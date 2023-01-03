大劉高調撇清舊愛關係　千億身家早作安排　盛讚甘比盡得他真傳

大劉劉鑾雄早前被影到，與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在華置旗下銅鑼灣皇室堡同框出現，是二人自2014年分手後首次「合體」，在坊間引起不少舊情復熾的揣測。大劉對此作出了六點澄清聲明，惟未知是否怕流言未止，他今日（1月3日）更加親身召開記者會再求澄清。

大劉聲明曾提及澄清原因是為免他人乘機招搖撞騙，但重看大劉2017年的財產安排，可以說是「密不透風」，貫徹他一向穩陣的作風，而最大贏家相信非甘比及其與大劉所生子女劉秀樺、劉仲學、劉秀兒莫屬。

大劉劉鑾雄早前被影到，與前女友呂麗君（現名呂姵霖）在華置旗下銅鑼灣皇室堡同框出現。（資料圖片）

華置股權安排妥當

2017年劉鑾雄以健康狀况極為不穩為由，需要在生時「分身家」，其上市旗艦華置﹙0127﹚股權首次出現重大變動。作為長子的劉鳴煒僅獲分24.97%華置權益，當時年僅8歲及4歲、同父異母妹妹劉秀樺及弟弟劉仲學卻獲分配17.51%及32.51%華置權益。

到了2020年，華置主席兼非執行董事劉鳴煒，更將其持有華置4.76億股，及擁有優先購買權購入9.54億股華置的Century Frontier Ltd.全數權益，以4.9萬美元（約37.98萬港元）代價，轉讓予陳凱韻名下間接控制的Solar Bright Ltd。

目前華置74.99%股權全由Solar Bright Ltd持有，市值逾35億元，而大劉與已故前妻寶詠琴所生的劉鳴煒、劉秀融，及前女友呂麗君所生的劉秀盈及劉子鋒則沒有持股。

劉鳴煒目前沒有華置持股。（資料圖片 / 林若勤攝）

獲贈逾20億 呂麗君豪租壽臣山洋房

話雖如此，對於呂麗君，大劉亦「有情有義」。他曾公開表示他送出的現金、禮物及珠寶已超過廿億，直言「送俾呂小姐嘅所有嘢都有支票紀錄」，並未曾回收過對方任何一個名牌袋。

即使雙方於2014年分手，近日也有見面。大劉聲明指出，最近因呂麗君有困難，有事相求，他本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂麗君達成商業協議。大劉又指出，上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂麗君任何財政照顧或支持。

呂麗君在此事暫未回應，但近日有消息指，她以月租20萬元租入南區壽臣山SHOUSON PEAK洋房，金額驚人。

大劉聲明指出，最近因呂麗君有困難，有事相求，他本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂麗君達成商業協議。右為劉秀盈。(劉秀盈ig)

甘比名下物業數十億元計

不過，大劉作為股壇狙擊手，不單在股壇上所向披靡，多年來擅於不同投資，身家深不見底，豈止華置股權及送贈給呂麗君的20多億元？在《福布斯》2021年全球億萬富豪榜中，大劉名列第155位，資產達到136億美元（1,062億港元）。

單是贈送予太太甘比的物業，亦以數十億起計。翻查資料，甘比手頭上現持有的貴重物業，包括尖沙咀購物商場The ONE、東半山肇輝臺12號、（現稱秀樺閣）、渣甸山高士美道5號、南區深水灣道3號等豪宅，以及尖沙咀新港中心地庫、灣仔York Place舖位等。早前，甘比以4.3億元出售山頂的歌賦山道獨立屋，勁賺2.5億元。此外，還未計沒有公開的債券及現金，一家持有的資產總值實在難以估算。

陳凱韻（甘比）與富豪劉鑾雄（大劉）婚後一直恩愛非常，先後誕下兩女一子。（資料圖片）

稱甘比有能力處理華置資產

除了金融資產，大劉亦愛收藏珠寶、名畫、瓷器及古董等。華置稱，大劉早於27歲開始涉足藝術品收藏，多年來蒐集的藏品包羅萬有，涵蓋中國瓷器、中國古董家具、中國現代書畫、西洋古典油畫及西洋現代藝術等，知名的藏品多不勝數，包括安迪·沃荷（Andy Warhol）的《毛澤東》及尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《Everything Must Go》等等。大劉自與甘比婚後，亦將這些價值不菲的私人珍藏藝術品，全數轉贈予甘比，自己則專注慈善工作。

華置亦曾出稿讚賞甘比，指她自2002年起加入集團工作，於過去20年一直跟隨集團前主席及行政總裁大劉學習。大劉不僅被金融界公認其財技出神入化，亦被譽為亞洲最為人熟識的藝術收藏家，在他的熏陶下，甘比不單止掌握股票、債券及物業投資之道，同時精於鑑賞、投資及管理藝術品。