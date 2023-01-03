日圓突破6算未升完?　盧楚仁：唱錢要快唔好猶疑　最快月中再急升

日圓近月持續走強，兌每美元突破130，高見130.219，創去年6月以來最高。至於每百日圓兌港元亦重上6算，較10月份低位5.16累計反彈16％。



外匯分析師認為，目前至少有三大因素利好日圓繼續上升，預料短期內美元兌日元可高見126水平，甚至有望升穿阻力，達至120水平。



上月，日本央行行長黑田東彥在退任前，為圓匯市場投下「震撼彈」，意外地將10年期國債孳息率在零水平上下波動的範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，變相間接加息，使日圓走勢持續偏強，並預視日央行未來將會更「鷹」，為日後貨幣政策收緊鋪路。

日本央行總裁黑田東彥意外宣布將10年期國債孳息率在零水平上下波動的範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，變相間接加息。（路透社）

日央行料轉鷹 「安倍經濟學」成歷史

此外，除了黑田東彥將於今年春季卸任，早前岸田文雄已接替安倍晉三出任日本首相。安倍晉三任內為了挽救國內的經濟困局，提出一系列量化寬鬆，包括以貨幣貶值提升日本商品在國際上的競爭力，被稱之為「安倍經濟學」。

隨著岸田文雄接任掌政後，市場紛紛認為這位新首相可能會扭轉貨幣政策，未必再沿著「安倍經濟學」決定日本經濟走向，料態度趨向「鷹派」，使日圓貶值壓力大減。

每百日圓兌港元重上六算

日圓自2022年10月持續破底後，日本央行便宣布進行緊急買債操作，以遏制國債孳息率不斷上升。日圓匯價在10月21日觸及低位，日圓兌每美元低見151.95日圓後，其後反覆回升。

另一邊廂，美匯指數見頂回落，在9月底觸及114以上的高位後，10月份主要在110水平爭持，但隨著通脹回落市場對加息的預期降溫後，美匯指數節節向下，日前已經跌至104左右。

外幣同時受惠回升，踏入2023年，日圓兌每美元已突破130，創去年6月以來的半年新高。每百日圓兌港元亦重上6算，一度高見6.0279。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，每百日圓兌港元有可能從6.2算升值至6.5算。﹙資料圖片﹚

每百日圓兌港元有可能從6.2算升值至6.5算。

盧楚仁：留意日央行議息 提防再擴大息率目標區間

獨立外匯商品分析師盧楚仁稱，日圓目前正受多個因素刺激造好，包括日央行採「鷹派」立場、美匯指數回落，以及亞洲地區憂慮中國疫情外溢之下避險情緒升溫。盧表示，近日內地旅客陸續出境國外地區，但少則三分之一，、多則逾半旅客均帶有新冠病毒，令市場不安情緒升溫，使避險資產如黃金及日圓均上升。

雖然日本央行行長黑田東彥否認擴大息率目標區間是退出寬鬆政策的第一步，但盧楚仁直言「唔到你唔認，市場的確係咁解讀」，又指月中舉行日的日央行議息會議將進一步影響日圓短期走勢，而下個月美聯儲會議同樣會是可能影響美元及日圓走勢的重要時間窗口。

盧楚仁預計，美元兌日圓匯價將會升至126水平，而交易員將會於日央行公布議息結果前部署入市，假如日央行有進一步收緊貨幣政策的動作，例如再擴大息率目標區間至0.75厘，相信日圓可升至120水平。換言之，每百日圓兌港元有可能從6.2算升值至6.5算。

農曆新年將至，港人遊日需求漸增，盧楚仁提醒港人兌換日圓「要快，唔好猶疑，唔好期望日圓會回好多」，又指炒外匯的交易員可能會比較在意一二百點波幅，但若作外遊之用、而且兌換額不太大的話，無須執著等待小幅回落才入市，反之日圓可能短期再升一兩千點，屆時恐被逼「使貴錢」。