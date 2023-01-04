野村料國企內房2023年續跑出　兩因素致首季內房銷售仍疲弱

內地樓市仍處於復蘇階段。野村指出去年12月整體房地產銷售氣氛維持疲弱，百大房企合約銷售額按年跌30%，跌幅較11月時擴大。雖然近期內地政府已推出不少放寬措施，野村卻預期內房銷售疲弱情況會維持至今年首季，與憂慮內地對疫情防控政策突變帶來動盪，以及農曆新年假期對銷售的影響。



由於內地房地產市場基本面疲弱，及內地政策持續推動今年恢復經濟增長。該行預料在接下來數個月，行業將推出更多寬鬆政策，特別在買樓需求層面。

稱房企療傷之路漫長

該行認為內地房企「療傷之路漫長」，但相信中央政府將出台核心二綫城市取消限購令等政策城市，及降低購入另一個單位需支付的首期比率。

野村亦指出，國企在2022年取得明顯市場份額，打入十大房企中，只有碧桂園（2007）及龍湖（0960）屬非國企，較2021年的4間及2020年的5間減少。同時指出當處於行業下行時，國企仍取得較佳表現。該行預期國企內房在2023及2024年會繼續跑出，因在2022年民企的土地儲備急劇收縮，及經營信心嚴重受損。

該行又表示，實力較強的民企會追力行業的啤打（Beta），偏好龍湖及新城發展（1030）。