亞馬遜行政總裁稱公司裁員1.8萬人　被裁崗位主要來自亞馬遜商店

美國大型科技企業仍在進行裁員。亞馬遜（Amazon）據報計劃1.7萬名員工，較早前傳出裁員1萬人的數目為多。不過最終該公司裁員實際人數較《華爾街日報》還要多。行政總裁Andy Jassy指出，公司計劃裁減1.8萬人，包括在去年11月裁減及最新公布的裁員計劃。

他指出數個部門會受影響，然而大部份遭裁減崗位來自亞馬遜商店及PXT（人員、經驗和技術）組織。

亞馬遜將於本月18日起，通知受影響員工。Andy Jassy指出今年新年規劃考慮到經濟不確定性，以及在過去數年迅速招聘，情況變得更困難。



在去年11月時，亞馬遜曾透露開始裁員，主要集中於設備業務﹑招聘及零售業務。報道指出，當時該公司計劃裁減1萬名員工。惟報道引述消息人士指出，公司計劃裁員1.7萬人，並於未來數周內完成。

截至去年9月底，亞馬遜僱用150萬名員工，大部份在倉庫內工作。

Meta及Twitter等科企均宣布裁員

除卻亞馬遜外，不同科企如Facebook母公司Meta，以及在去年第四季已被馬斯克收購的社交媒體Twitter，均先後宣布計劃，受影響員工數目數以千計。

裁員追蹤機構Layoffs.fyi的追蹤數據顯示，截至去年11月12日，全球科技行業最少至有12萬名員工於年內被裁減，當中涉及Meta及Twitter等779家科技企業。