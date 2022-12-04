美國科技業裁員潮　美媒：持簽證中國及印度員工受衝擊

美媒11月29日稱，美國科技業出現裁員潮，這令持H-1B簽證的中國及印度員工面對的移民問題加劇。H-1B簽證是美國發給從事專業技術類工作的人士的簽證。



美國《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）11月29日稱，美國科技業出現裁員潮，當中有持H-1B簽證的科技企業職員被解僱。這些H-1B簽證持有人須在60天內找到新工作，或改為申請其他類型的留美簽證，否則就須離開美國。

報道指，裁員潮令被解僱的中國及印度員工面對的移民問題加劇。美國每年分配給每個國家的移民的綠卡名額有限，而中國和印度人口多，卻只分配到和人口較少國家一樣的綠卡名額。因此中國和印度移民等候取得美國綠卡的時間比來自其他國家的移民長。

美國國會研究服務部（Congressional Research Service）估計，到2030年，將有超過200萬名來自印度的移民等候透過在美國工作的途徑移民美國。

內文稱，在裁員潮下，很多已在美國合法地居住和工作多年的中國及印度移民，或將不能取得美國綠卡及不能取得美國籍。

報道指，在這些移民中，有人的子女在美國出生、持美國公民身份、並在美國讀書，若這些移民因失去H-1B簽證而被迫離開美國、回到故鄉生活，他們的子女會面對適應問題。