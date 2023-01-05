中國12月財新服務業PMI錄48　高預期

中國12月財新服務業PMI爲48，預期46.8，前值46.7。此前公佈的2022年12月財新中國製造業PMI下降0.4個百分點至49.0，降至近三個月來最低。服務業邊際好轉程度大於製造業下降幅度，帶動當月財新中國綜合PMI上升1.3個百分點至48.3。



財新從各項數據分析，受疫情影響，12月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策優化等因素，帶動生產經營指數、新訂單指數邊際改善；出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度降至收縮區間。

市況不佳拖累服務業就業仍處於收縮狀態，不過12月就業指數略有回升。部分企業反映，員工因疫情而離職，還有一些企業因效益不佳而減少用工。同時，當月積壓業務量指數升至2022年6月來新高，連續第五個月位於臨界點以上。

企業成本壓力仍增加

12月服務業成本在原料、勞動力、能源成本增加的推動下仍在抬升，迫於成本壓力，企業繼續上調銷售價格，但受需求疲弱掣肘，銷售端漲幅有限，當月出廠價格指數降至近四個月來最低，但仍處於擴張區間。

防疫政策優化讓服務業市場信心回升，2022年12月服務業經營預期指數反彈至2021年8月來最高。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回升。投資增加和政策扶持也被認為是可能驅動增長的因素。