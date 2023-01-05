渣打「高息馬拉松活期存款」戶口　最高存款年利率達5.2厘

本港銀行繼續以高息吸納存款。渣打銀行的「高息馬拉松活期存款」戶口，由開戶當日至今年5月2日，存戶可享有特惠存款年利率，利率會按階段遞增，港元及美元存款的最高年利率分別為5.2厘。至於起存額為1萬元或2,000美元，客戶在今年1月3日至31日期間，開立指定戶口並符合相關要求，便可以獲得包括5.2厘存款利率等優惠。



渣打指出，由開戶當日至今年2月28日為第一階段，港元存款年利率為3.5厘，美元存款利率為3厘。從3月1日起至4月2日為第二階段，港元及美元存款年利率增至4厘。第三階段為4月3日至5月2日，港元及美元存款年利率增至5.2厘。該行指出，有關戶口可透過網上理財或SC Mobile App開戶。

渣打又指出，若客戶於分行開立「高息馬拉松活期存款」戶口，可獲Duffy與好友利是封1包，若開戶時存入20萬元或2.6萬美元或以上新資金月，可獲Duffy與好友雨傘一把，惟數量有限，先到先得，送完即止。

若客戶在有關戶口內維持100萬元或13萬美元存款至5月2日，可獲香港迪士尼度假區指定餐廳芊彩下午茶（兩位用）。不過名額有限，先到先得，送完即止。