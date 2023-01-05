大和調高香港科技探索目標價至6.3元　長遠看好第三方物流服務

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布，2023年全年訂單總商品交易額（GMV）目標為88億至92億元，按年增加6.3%至11.1%。大和發表報告，認為表現勝該行預期，目標價由5.7元上調至6.3元，維持「跑贏大市」評級。



大和發表報告表示，香港科技探索去年12月總商品交易額為7.13億元，高於該行預期9%，年度業務目標則合符預期，認為其電商業務依然強勁。

該行認為，香港科技探索其他業務之中，以第三方物流服務長遠最有前景，而管理層則比較看重英國的無人商店業務。

大和將香港科技探索目標價由5.7元上調至6.3元，重申「跑贏大市」評級，相當於企業價值對EBITDA的15倍，以反映其香港電商業務的實力。

HKTVmall全年GMV 82.8億

香港科技探索周三公布2022年全年GMV為82.8億元，完成全年80億元的更新目標金額。

公司指會維持中期目標，在2026年或之前，訂單總商品交額為120至150億元，約佔香港總零售銷貨價值3.4至4.3%。

公司亦表示，位於英國曼徹斯特的全自動零售商店，會在今年第2季推出。在年內將會有以下核心新項目推出，包括第三方物流服務，全方位電子商店方案，以及推出新的應用程序，Evertus為社交電子商貿平台。