阿里創辦人馬雲　放棄在螞蟻控制權

阿里（9988）創辦人馬雲，放棄對公司旗下的螞蟻集團的控制權。



螞蜈集團在官網發公告，指持續完善公司治理，今次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚及杭州君奧在內的各主股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

公告指出，1月7日各方分別相應簽署《一致行動協議終止協議》《關於杭州零鉑投資諮詢有限公司之股權轉讓協議》《杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）入夥及退夥協議》《承諾函》等文件。

今次調整主要安排包括﹕1、馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係；

2、井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏士將通過股權轉讓分別持有雲鉑投資20%的股權；

3、雲鉑投資從杭州君瀚退夥，杭州星滔入夥杭州君瀚，並擔任杭州君瀚的普通合夥人暨執行事務合夥人；杭州星滔由馬雲、韓歆毅、張彧、黃辰立、周藝分別持有20%的股權；

4、調整完成後的雲鉑投資及杭州星滔的全體股東承諾獨立行使其在雲鉑投資或杭州星滔中包括表決權在內的各項股東權利，不與任何其他方達成任何形式的一致行動安排；不單獨或與任何其他方共同謀求對於螞蟻集團的控制權。

公告表示，調整後，螞蟻集團的股份表決權更加透明且分散，這是對公司治理結構的進一步優化，將對集團的持續穩健發展起到促進作用。調整不會對集團及下屬公司的日常經營造成影響，集團將繼續堅守「以數助實」定位，堅定落實可持續發展戰略，不斷提升公司治理水平，加大前沿科技投入，增強服務實體經濟的能力，努力為社會創造更大價值。