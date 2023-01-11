證監會梁鳳儀：有基準選取主流虛擬資產予散戶交易　今年首季諮詢

證監會行政總裁梁鳳儀出席亞洲金融論壇後接受傳媒訪問，指今年首季將就虛擬資產交易平台發牌制度細則，進行公眾諮詢，包含平台內控、風險管理及網絡安全等要求；至於散戶在什麼情況下可開戶買賣虛擬資產，都會一併諮詢。

她指，會有基準去選取主流的虛擬資產予零售投資者交易，相關基準屬客觀，會在諮詢時公布。另外，證監會此前已批出兩隻虛擬資產期貨的ETF，她稱最近已批出第3隻，於不久將來上市。

至於早前中證監點名富途、老虎證券等互聯網券商須進行整改，梁鳳儀表示不評論個別事件，證監會與中證監之間有合作備忘錄，一直有就兩地關心的跨境問題交換意見，作為監管機構，會要求所有持牌機構遵守業務當地法律。

梁鳳儀表示，有基準去選取主流的虛擬資產予零售投資者交易。（許世豪攝）

提到上任後的工作，她表示會繼續對上市公司及市場失當行為零容忍，特別是唱高散貨以及操縱市場行為。至於最大挑戰是來自全球宏觀環境仍有眾多不確定性，市場利率未見頂，加上地緣政局仍然緊張，未來會繼續確保市場有序運作和市場基建穩健，以及確保中介機構保持足夠流動資金應付。

她指，本港市場近年因外圍因素而大上大落，證券業界已經過不少壓力測試，相信已有一定韌性；同時亦會集中制訂已經落實的政策，包括擴大互聯互通制度、發展國債期貨、加快發展利率互換通及引入相關對沖工具等。